Хабар у 630 тисяч доларів: СБУ затримала двох посадовців обласних управлінь

СБУ затримала двох заступників начальників обласних управлінь служби. Вони намагалися організувати незаконну схему в Рівненській області.

Попередньо встановили, що затримані могли вимагати хабар за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У чому підозрюють затриманих?

Згідно з оприлюдненою інформацією, ГУ внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. Останні, використовуючи посередника, намагалися отримати хабар.

За даними слідства, вони вимагали 620 тисяч доларів США з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу, обіцяючи закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Самоочищення Служби – наш пріоритет. Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників "схем" – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах,

– прокоментував ситуацію тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євген Хмара.

Зазначається, що організаторів схеми та їхнього спільника затримали "на гарячому" під час передачі понад 270 тисяч доларів США. У них вилучили телефони із доказами незаконної діяльності під час обшуків.

Їм можуть оголосити підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, розслідування триває. Чоловікам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання та обшуки у посадовців / СБУ

Ким можуть бути затримані?

Нардеп Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела, повідомив, що затримали заступника начальника СБУ в Рівненський області Ігоря Бріка та заступника голови СБУ в Київській області Олега Токарчука.

За його словами, також затримали заступника начальника слідчого управління ГУ СБУ Якобчука.

