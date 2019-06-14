СБУ має докази, що Кремль винний у збитті ІЛ-76

У п'яту річницю трагедії збиття ІЛ-76 СБУ заявила, що до цього причетні військові приватної армії Вагнера за наказом із Кремля. Тоді у небі над окупованим Донбасом був збитий військовий літак ІЛ-76 із військовими на борту. Всі 40 військових та 9 членів екіпажу загинули.

Як повідомила кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, ця інформація не нова. Докази причетності Росії СБУ оприлюднила ще восени 2017 року.

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Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що безпосередньо наказ на знищення літака надав командир 58 армії Збройних сил РФ генерал Нефедов.

Виконавцями стали члени приватної військової компанії Вагнера. Зокрема Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв,

– сказала Гітлянська.

Відомо, що троє виконавців, після повернення у Росію, були нагороджені Путіним державними нагородами – орденами "За мужність".



Місце катастрофи ІЛ-76

До слова, 27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав заступника керівника АТО генерала-майора Віктора Назарова винним за вказаним обвинуваченням. За версією прокуратури, він знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. Назарову призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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