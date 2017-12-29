СБУ не збирається публікувати імена тих, кого Україна передала бойовикам

СБУ не публікуватиме імена і списки тих осіб, яких українська сторона передала на непідконтрольні території. Усе тому, що це – "персональні дані людей".

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на СБУ.

У спецслужбі також розповіли, що на сьогодні у заручниках на непідконтрольних територіях Донеччини та Луганщини залишаються 103 людини. Водночас кількість осіб, яку запитує сторона бойовиків, наразі є невідомою.

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"Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську", – зазначилив СБУ.

За інформацією видання, наступний етап перемовин щодо нового обміну полоненими має розпочатися вже 17 січня 2018 року.

До слова, раніше омбудсмен Валерія Лутковська повідомила, що другий етап звільнення українських заручників може бути значно простішим та швидшим.