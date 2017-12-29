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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СБУ не збирається публікувати імена тих, кого Україна передала бойовикам

16:51, сьогодні 179 Читать новость на русском
Імена заручників, яких Україна передала бойовикам, не публікуватимуться, заявили в СБУ
Імена заручників, яких Україна передала бойовикам, не публікуватимуться, заявили в СБУ / Фото з вільних мереж

СБУ не публікуватиме імена і списки тих осіб, яких українська сторона передала на непідконтрольні території. Усе тому, що це – "персональні дані людей".

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на СБУ.

У спецслужбі також розповіли, що на сьогодні у заручниках на непідконтрольних територіях Донеччини та Луганщини залишаються 103 людини. Водночас кількість осіб, яку запитує сторона бойовиків, наразі є невідомою.

Читайте також: Деяких звільнених з полону українців перевірять на зв’язки з Росією

"Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську", – зазначилив СБУ.

За інформацією видання, наступний етап перемовин щодо нового обміну полоненими має розпочатися вже 17 січня 2018 року.

До слова, раніше омбудсмен Валерія Лутковська повідомила, що другий етап звільнення українських заручників може бути значно простішим та швидшим.

Теги: Новини України СБУ Обмін полоненими заручники
Джерело: 24 Канал
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