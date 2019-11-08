СБУ проводить обшуки у бізнес-центрі "Парус": справа може стосуватися забудовника Столара

Співробітники Служби безпеки України у Києві проводять обшуки у бізнес-центрі "Парус" в рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів посадовими особами Київської міської державної адміністрації.

Пресслужба СБУ підтвердила факт обшуків.

До теми: Кличко пояснив, що пов'язує його зі "смотрящими" Суркісом та Столаром

За даними слідства чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво Великої Окружної дороги.

Водночас, за інформацією екснардепа Сергія Лещенка, у протиправній схемі розкрадання бюджетних коштів підозрюють скандального київського забудовника Вадима Столара.



Обшуки в бізнес-центрі "Парус" / фото СБУ

Відзначимо, що команда нової влади активно критикує мера Києва Віталія Кличка. Оточення президента Зеленського поширювало меседж, що Кличко не керує столицею, а "смотрящими" по Києву є Вадим Столар і Максим Микитась. Кличко цю інформацію заперечує.

Дивіться відео обшуків у бізнес-центрі "Парус":

До теми: У Кличка з'явиться ще один заступник, пов'язаний із екс-регіоналом Столаром (документ)

Хто такий Вадим Столар?ексдепутата-регіонала від "Опозиційної платформи "За Життя" Вадима Столара, якого в останні роки у ЗМІ називали "смотрящим" за Києвом, враховуючи його великий, хоч і прихований, вплив на політичні та бізнес-процеси в столиці і особисто мера міста.



Людьми Столара називають також першого заступника Кличка Миколи Поворозника, а також ще одного заступника мера, куратора земельно-будівельної сфери Олександра Спасибка та інших чиновників нижчого рівня.