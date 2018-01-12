СБУ розслідує, чи працюють у Криму Adidas, Puma та DHL
Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим проводить слідчі дії в межах кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma на анексованому півострові.
Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" із посиланням на отриману від СБУ відповідь за запит журналістів.
"Відомості Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо можливого здійснення господарської діяльності з продажу на тимчасово окуповану територію Криму німецькими компаніями DHL Express, Adidas, Puma долучені до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в АР Крим. Зараз тривають слідчі дії, – мовиться у документі.
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В СБУ додали, що деталі досудового розслідування не розголошуються.
СБУ розслідує, чи працюють у Криму Adidas, Puma та DHL
У грудні 2017 року з'явилась інформація про те, що попри заборону, у Криму надалі працюють Adidas, Puma та інші компанії. Adidas відкинула претензії щодо роботи своїх рітейлерів у Криму.
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