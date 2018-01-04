Volkswagen і Adidas відреагували на звинувачення МЗС України щодо роботи в Криму

У німецькій компанії Volkswagen заявили, що не співпрацюють з окупантами у Криму. В Adidas також відкинули претензії України щодо діяльності у Криму.

У грудні 2017 року з'явилась інформація, що попри заборону, у Криму надалі працюють Adidas, Puma та інші компанії. Окрім того, санкцій не дотримались і відомі автомобільні бренди, серед яких Volkswagen.

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Як повідомляє DW, німецькі концерни Volkswagen та Adidas відкинули претензії щодо роботи своїх рітейлерів у Криму.

"Звичайно, марки, що входять в концерн Volkswagen, дотримуються санкцій і дотримуються резолюцій. Інші оцінки ми не можемо пояснити", – сказав представник автомобільного концерну, коментуючи звинувачення глави МЗС України Павла Клімкіна у співпраці з окупантами.

Представник німецької фірми Adidas також заявив, що компанія, "в принципі, дотримується чинного законодавства".