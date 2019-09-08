СБУ викрила підприємця з Чернігова, який продавав зброю та боєприпаси в інтернеті

Служба Безпеки України виявила на Чернігівщині приватного підприємця, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси і продавав їх через інтернет мережу.

Зазначається, що чоловік зберігав усе добро у власному гаражі, саме там оперативники виявили зброю та боєприпаси. Їх вилучили та направили на експертизу.

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Під час обшуку у гаражі та помешканні підприємця правоохоронці виявили та вилучили три кулемети Дегтярьова, чотири гвинтівки калібру 7,62 міліметра, приціл до ручного протитанкового ракетного комплексу Метис, понад 1200 набоїв різного калібру, а також глушники до автомата АК-74.

Серед іншого оперативники знайшли вибухівку, ударно-спускові механізми до автомата АКМ, комплектуючі до різної зброї та устаткування для відновлення й переобладнання зброї.



Правоохоронці виявили понад 1200 набоїв різного калібру / Фото СБУ

Зараз СБУ перевіряє інформацію про можливі канали отримання чоловіком арсеналу та набоїв. Однією із версій є надходження зброї з району проведення Операції Об’єднаних сил.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі триває досудове розслідування інциденту.