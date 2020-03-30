СБУ заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот, які поширювались фейки про коронавірус

За період карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.

Фахівці з інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Львова, Дніпра та Херсону.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Ще 28 осіб уже притягнуті до адміністративної відповідальності "поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення". Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

Найпопулярніші фейки про коронавірус: