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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      СБУ заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот, які поширювались фейки про коронавірус

      -
      СБУ викрила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус / president.gov.ua

      За період карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.

      Фахівці з інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Львова, Дніпра та Херсону.

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      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

      Ще 28 осіб уже притягнуті до адміністративної відповідальності "поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення". Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

      Найпопулярніші фейки про коронавірус:

      • Жителів Львівської та Тернопільської областей отримували повідомлення про те, що нібито території дезінфікуватимуть з вертольотів. Щось подібне розповсюджувалось і у Києві.
      • В інтернеті розповсюджували неправдиву інформацію про те, що у людей замірятимуть температуру за допомогою лазера.
      • Через декілька днів після спалаху в Україні коронавірусу з'явився фейк про одужання від коронавірусу 8 людей.
      • Неправдивою є також інформація про те, що у львівській маршрутці побили чоловіка, який кашляв.
      • Зірковий португальський футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду запропонував переробити власні готелі під лікарні для людей, які захворіють на коронавірус та будуть перебувати на карантині. Однак згодом виявилося, що ця новина була фейком.
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України СБУ
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