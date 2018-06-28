12:41
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Блоги Юрий Касьянов
Юрий Касьянов

Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет

540
Сегодня День Конституции, а что празднуем – никто толком не скажет
Сегодня День Конституции, а что празднуем – никто толком не скажет / Фото з відкритих джерел

У нас очередные бесконечные праздники. Теперь – День Конституции. Целых четыре дня, которые можно провести на море, в горах, на даче, дома на диване, или на скамейке в парке. Или под скамейкой в состоянии полного алкогольного очумения.

Что празднуем никто толком не скажет. Праздник Основного закона, которого по факту нет. Который не работает, потому что является набором невыполнимых деклараций. Или выполнимых, но которые никто не спешит выполнять. Начиная с президента "гаранта Конституции", сознательно нарушающего чуть ли не все статьи подряд, и заканчивая обыкновенным гражданином, никогда не читающего Конституцию за ненадобностью.

Читайте также: Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы на День Конституции

Много говорят теперь о необходимости новой Конституции, нового общественного договора (НОД). Дело хорошее, но откуда уверенность, что самый лучший НОД будет выполняться лучше, чем старая, и не такая уж плохая в целом Конституция?..

В современных украинских реалиях разговоры о новой Конституции, после принятия которой мы наконец уже заживем как люди, не что иное, как предвыборная технология отдельных политиков. А "новый общественный договор" означает договорняки олигархов накануне очередного переформатирования власти.

Посмотрите, сколько неглупых людей привлекла Юлия Владимировна к активному педалированию этой темы. Один Дацюк чего стоит... И вроде бы это хорошо... Только не верю я ни разу, что на деньги олигархов можно создать новую идеальную Конституцию, которая отменит, наконец, феодальное право в Украине. Они ведь не самоубийцы, и денег на ветер не бросают. Обойдутся, как обычно, лишними выходными днями.

Читайте также: Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут

Автор: Юрий Касьянов
Теги: Новини політики Новини України Конституція Публікації
Джерело: Юрий Касьянов
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сьогодні, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 540
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сьогодні, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 233
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сьогодні, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2511
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 червня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 1776
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 червня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 10487
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук