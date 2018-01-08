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Сена вийшла з берегів: чарівні фото з Парижа

16:52, 8 січня 4902 Читать новость на русском
Париж підтопило: Сена вийшла з берегів
Париж підтопило: Сена вийшла з берегів / Twitter

Рівень води у Сені значно зріс. Головна водойма Парижа вийшла з берегів.

Паризькі ЗМІ пишуть, що під час випробувань у річці зникла 27-річна поліцейська.

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Місцеві та туристи діляться у соцмережах чарівними фото, на яких видно, що рівень води у Сені значно зріс, подекуди затопивши набережні та тротуари.

Zelfs in Parijs hebben ze last van het hoge water . #seine #paris #instaparis #hoogwater

Допис, поширений Bianca (@gewoonbianca_)

У нас тут опять Сена разлилась, нижние набернжные частично затоплены.... Но без паники! Париж не утонет. Не зря на его гербе красуется корабль и девизом служит фраза "Fluctuat nec megritur" - "Его бьют волны, но он не тонет". Девиз отражает больше историю города, наполненную кризисами и революциями, но и буквально его тоже можно восприримать: кораблик - символ корпорации лодочников, чьи доходы долгое время были важной частью бюджета города, тк Сена является важной торговой артерией. Ну и наводнения были - на последних фотографиях можете увидеть уровни воды в разные годы. Присмотритесь - на самом верху уровень воды в 1910 году, когда Париж действительно затопило и по улицам передвигались на лодках. ‍♀️‍♂️‍♀️ #loves_paris #thisisparis #visitparis #parismonamour #parismaville #visitfrance #parisjetaime #parisphoto #parisstyle #pariscartepostale #travelerinparis #seemyparis #frenchstyle #отпуск #отдых #путешествие #туризмпариж #экскурсии #экскурсиивпариже #гидвпариже #cruedeseine #seine #paris #fluctuatnecmegritur #историяпарижа

Допис, поширений Катерина Кудизер (@katerina_in_paris)

#paris #la #seine

Допис, поширений MonikaLapienyte (@monika_lapienyte)

Happy Monday! (yes the river is flooded ) #paris #notredame #laseine #seine #travel

Допис, поширений Joe&Ash (@becomingaparisian)

#paris #crue #seine #2018 #quaideseine

Допис, поширений J... (@jeremthn)

Ça déborde ! #seine #paris #quai #pont #reflets #instaphoto

Допис, поширений Emilie (@ptitesoeur)

La Seine en crue #seine #river #crue #paris #seinencrue

Допис, поширений Stas Ulmaire (@stasulmaire)

Mon amie la #Seine, haute de 3m96 #vigiecrue #sentinelledelapluie river Seine riding high !

Допис, поширений Tatiana de Rosnay (@tatianaderosnay)

#TOPphotographie #paris #seine #bateau #peniche #toureiffel #eiffeltower #nikonfr

Допис, поширений TOPphotographie (@olivier_thierry_)

La #Seine est en crue pendant tout le week-end. Soyez prudents . #parismaville #parisjetaime #parisgram

Допис, поширений Paris (@paris_maville)

Напередодні на півночі та заході Франції вирував потужний шторм "Елеанор".

Теги: Франція
Джерело: 24 Канал
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