Сена вийшла з берегів: чарівні фото з Парижа
16:52, 8 січня 4902 Читать новость на русском
Рівень води у Сені значно зріс. Головна водойма Парижа вийшла з берегів.
Паризькі ЗМІ пишуть, що під час випробувань у річці зникла 27-річна поліцейська.
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Місцеві та туристи діляться у соцмережах чарівними фото, на яких видно, що рівень води у Сені значно зріс, подекуди затопивши набережні та тротуари.
Напередодні на півночі та заході Франції вирував потужний шторм "Елеанор".
Джерело: 24 Канал
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