У Сербії заперечили "український слід" у справі про диверсію на газогоні до Угорщини

Сербські спецслужби не виявили доказів причетності України до ймовірної диверсії на газогоні, що веде до Угорщини. У Белграді заявили про хвилю дезінформації та відкинули звинувачення на адресу Києва.

Наразі немає інформації про можливу причетність інших країн. Про це повідомляє сербське видання Kurir.

Що заявили в Сербії про можливу причетність інших країн до спроби диверсії?

Директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не виявили "українського сліду" у справі про ймовірну диверсію на газогоні, який прямує до Угорщини.

За словами Йованича, довкола інциденту поширюється значна кількість дезінформації. Зокрема, він спростував натяки угорської сторони щодо можливої причетності України. Він наголосив, що твердження про нібито залучення сербських військових до фальсифікації доказів або пошуку "української вибухівки" не відповідають дійсності.

Йованич також підкреслив, що походження вибухівки не означає причетності країни-виробника до інциденту. За його словами, маркування на знайдених матеріалах вказує на їхнє виробництво у США. Водночас він іронічно зауважив, що за такою логікою можна було б припустити причетність і Сполучених Штатів, що є абсурдним.

Нагадаємо! Міністерство закордонних справ України відразу відкинуло будь-які звинувачення про спробу диверсії поблизу газогону у Сербії. Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що це може бути російська операція під чужим прапором для втручання у вибори в Угорщині.

