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Сербський політик прагне запросити до країни "зелених чоловічків" Путіна

15:08, сьогодні 654 Читать новость на русском
"Зелених чоловічків" Росії запрошують до Сербії

У Сербії представники політики мають намір звернутись до глави Кремля Володимира Путіна з проханням ввести в Косово війська.

Таку пропозицію до влади країни висловив очільник партії "Сербська ліга" Олександр Джурджев.

За словами політика, тимчасова місія ООН в Косово Unmik та миротворці ЄС EULEX не можуть захистити сербів від терору. Відтак Олександр Джурджев переконаний, що тільки російські війська зможуть зупинити албанських терористів.

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"Сербська ліга попереджає, що миротворці Unmik і EULEX в Косово не можуть захистити сербський народ від терору, вчиненого терористами, хоча їхня головна роль полягає в збереженні миру, забезпеченні стабільності і забезпеченні безпеки президента", – йдеться у заяві Олександра Джурджева.

Окрім цього, політик закликав чинну владу направити 999 сербських військових та правоохоронців на території Косово і Метохії. Таким чином припинити вбивства людей та нищення майна.

У заяві Олександра Джурджева також звучить відкритий заклик до введення "зелених чоловічків" Кремля. Так, політик зазначив, що Росія може навести лад в Сербії так, як це робить в Сирії.

"Сербська ліга" закликає виконавчу і законодавчу владу нашої країни, уряд й парламент, звернутися до президента Росії Володимира Путіну з проханням під'єднатися до процесу вирішення ситуації, і, за аналогією з моделлю вирішення кризи у Сирії, підписати угоду між Сербією і Росією,
– заявив Олександр Джурджев.

Нагадаємо, що 16 січня в Косово невідомі вбили лідера місцевого сербського руху Олівера Івановича. Політик не був прихильником проголошення незалежності у північній частині Косова, населеній переважно сербами, але і не виключав такої можливості.

Теги: Новини Росії Новини політики Сербія
Джерело: 24 Канал
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