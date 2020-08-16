Сотні тисяч людей у Мінську просто зараз протестують проти Лукашенка. Крім цього проходить і так званий "антимайдан" Лукашенка. Попри велику кількість людей на вулицях, обидві акції проходять мирно. Сутичок між представниками обох сторін не відбувається. Іноді трапляються словесні перепалки. Провокацій поки теж не зафіксували.

Про це в ефірі 24 каналу говорив українець, який живе в Мінську Андрій Тимочко. І додав, що силовики не перешкоджають прохід демонстрантам та нікого не затримують.

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Про настрої протестувальників

Він також зазначив, що настрої в людей дуже позитивні, вони налаштовані на перемогу та не відступають. Сам мітинг проходить дуже організовано, волонтери блоками роздають воду мітингувальникам. Зараз немає провокацій. На початку проведення мітингу було кілька машин ОМОНу, але вони приблизно о 14:30 поїхали.

Подейкують, що серед мітингувальників є переодягнені в цивільне ОМОНівці й можуть бути провокації. Але зараз усе організовано, позитивно й надзвичайно багато людей,

– наголосив Тимочко.

Доки триватимуть протести

Він думає, що сьогодні люди стоятимуть, доки не стемніє на вулиці. Оскільки є ризик того, що силовики почнуть знову бити громадян, забирати людей в автозак. Але Тимочко наголосив, що ця інформація не підтверджена.

Також українець додав, що багато хто прийшов на мітинг із дітьми, цілими сім'ями, є люди різного віку. Вони переконані, що все це триватиме доки влада не виконає вимоги народу.

Але люди не виходитимуть на роботу, поки влада нічого не буде робити, не буде звертати увагу на те, що вимагає більшість,

– підсумував Тимочко.

Дивіться відео розмови 24 каналу із українцем в Білорусі:

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