Відповідну інформацію повідомляють місцеві ЗМІ. Про загибель двох українців написали у телеграм-каналах 30 березня.
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Внаслідок теракту в Ізраїлі могли загинути українці
Частково ідентифіковані жертви сьогоднішнього теракту: двоє жителів Бней-Брака, двоє іноземних робітників та один поліцейський,
– мовиться у повідомленні.
У телеграмі написали, що загиблі іноземці, ймовірно українці, два роки працювали у Бней-Браку і були відомі багатьом місцевим людям.
Попередньо відомо, що арабські ізраїльтяни влаштували теракт. Зокрема двоє озброєних людей відкрили вогонь зі зброї по перехожих і поліцейських на автобусній зупинці.
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