Соответствующую информацию сообщают местные СМИ. О гибели двоих украинцев написали в телеграм-каналах 30 марта.
Важно В Израиле совершили теракт: по меньшей мере 5 погибших
В результате теракта в Израиле могли погибнуть украинцы
Частично идентифицированы жертвы сегодняшнего теракта: двое жителей Бней-Брака, двое иностранных рабочих и один полицейский,
– говорится в сообщении.
В телеграме написали, что погибшие иностранцы, вероятно, украинцы, которые два года работали в Бней-Браке и были знакомы со многими местными.
Предварительно известно, что арабские израильтяне устроили теракт: двое вооруженных людей открыли огонь из оружия по прохожим и полицейским на автобусной остановке.
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