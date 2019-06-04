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      Середні зарплати українців: хто заробляє найбільше

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      Яку зарплату отримують українці?
      Яку зарплату отримують українці? / Фото з відкритих джерел

      У першому кварталі 2019 року розмір середньої зарплати працівника в Україні зріс на 20,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

      За даними Державної служби статистики України, за перші три місяці середня зарплата в Україні досягла 9 629 гривень.

      Читайте також: Середня зарплата українців в доларах досягла рівня 2013 року: інфографіка

      Найбільшу середньомісячну зарплату отримали:

      1. працівники авіаційного транспорту – 25 850 гривень (на 19,6% менше, ніж у 2018 році);
      2. працівники фінансової і страхової сфери – 18 572 гривень (на 17,9% більше);
      3. працівники інформації та телекомунікації — 16 362 гривень (на 24,9% більше).

      Найнижча середньомісячна зарплата була у:

      1. сфері поштового та кур'єрської діяльності – 5 655 гривень (на 17,9% більше);
      2. сфері тимчасового розміщення та організації харчування – 6 298 гривень (на 14,8% більше);
      3. сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 6 442 гривні (на 20,5% більше).

      До слова, у січні-березні 2018 року розмір середньої зарплати працівника в Україні становив 7 974 гривень. Цей показник зріс на 26,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

      зарплата
      Середня заробітна плата українців за березень 2013-2019 років

      blog_ava
      Тест: що ви знаєте про секс?
      сьогодні
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      Теги: Новини України Зарплата Мінімальна зарплата Гроші Фінанси
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