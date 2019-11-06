Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року

Середня зарплата українців невпинно підвищується з кожним роком. У 2020 році вона становитиме майже 13 тисяч, а до кінця 2022 – понад 16 тисяч гривень.

Такий макроекономічний прогноз зростання середньої заробітної плати заклало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, розповів у фейсбуці Тимофій Милованов.

Важливо: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020

Якою буде середня зарплата у наступні роки:

2020 рік – 12 497 гривень;

2021 рік – 14 187 гривень;

2022 рік – 16 047 гривень.

Для порівняння, середня зарплата українців у вересні 2019 року становила 10 687 гривень.



Як зростатиме середня зарплата в Україні / інфографіка 24 каналу

Які зарплати зараз в Україні? Розмір мінімальної зарплати в Україні зараз становить 4173 гривні. Проте, з 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. До слова, найвищі середні зарплати отримують українців у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні 6 років:



Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу