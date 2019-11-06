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      Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року

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      Середня зарплата в Україні 2020 - розмір середньої заробітної плати до 2022 року
      Середня зарплата зросте до 16 тисяч у 2022 році / Фото 24 Каналу

      Середня зарплата українців невпинно підвищується з кожним роком. У 2020 році вона становитиме майже 13 тисяч, а до кінця 2022 – понад 16 тисяч гривень.

      Такий макроекономічний прогноз зростання середньої заробітної плати заклало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, розповів у фейсбуці Тимофій Милованов.

      Важливо: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020

      Якою буде середня зарплата у наступні роки:

      • 2020 рік – 12 497 гривень;
      • 2021 рік – 14 187 гривень;
      • 2022 рік – 16 047 гривень.

      Для порівняння, середня зарплата українців у вересні 2019 року становила 10 687 гривень.

      середня зарплата, ріст, зростання зарплат
      Як зростатиме середня зарплата в Україні / інфографіка 24 каналу

      Які зарплати зараз в Україні? Розмір мінімальної зарплати в Україні зараз становить 4173 гривні. Проте, з 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

      Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. До слова, найвищі середні зарплати отримують українців у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні 6 років:

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Інфографіка Публікації Новини політики Зарплата Гроші Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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