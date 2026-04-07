На війні загинув волинянин Сергій Ковальчук
На жаль, війна забрала ще одного захисника. У боях на Сході України загинув Сергій Ковальчук.
Життя Ковальчука обірвалося 4 квітня 2026 року на Харківщині. Про це повідомили в Нововолинській міській раді.
Що відомо про загиблого захисника?
Сергій Ковальчук народився у 1993 році у селі Благодатне Волинської області. Про загибель захисника повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
На жаль, війна забрала ще одного нашого захисника. На Сході загинув герой Сергій Ковальчук. Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам'ять Герою,
– написав Карпус.
Мер зазначив, що усі інформація щодо прибуття тіла та майбутнього похорону згодом буде опублікована.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Ковальчука. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Антон Полюхович, розвідник з позивним "Умнік", загинув на фронті. Він вразив унікальною операцією, захопивши полонених під час рейду на Каховське водосховище, і отримав орден "За мужність" за свою службу.
На війні загинув морський піхотинець Петро Герасимишин. Загиблий захисник народився у 1975 році в селі Чорний ліс Тернопільської області.
У Луцьку відбулося прощання з військовими Василем Колошнюком та Назарієм Тарнавським, які загинули в Запорізькій області. У Василя залишилося троє дітей, Назарій же був громадським активістом і організовував національно-патріотичні заходи.