На війні загинув волинянин Сергій Ковальчук

На жаль, війна забрала ще одного захисника. У боях на Сході України загинув Сергій Ковальчук.

Життя Ковальчука обірвалося 4 квітня 2026 року на Харківщині. Про це повідомили в Нововолинській міській раді.

Що відомо про загиблого захисника?

Сергій Ковальчук народився у 1993 році у селі Благодатне Волинської області. Про загибель захисника повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.