Громадський активіст Сергій Стерненко зізнався, що єдині прямі погрози отримував ще у 2018 році, напередодні першого нападу.

У 2018 році напередодні першого нападу Стерненко біля власного дому зустрів двох незнайомців. Вони заявили, щоб активіст "закрив рота", інакше будуть проблеми. Про це Стерненко розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Я зустрів двох чоловіків перед своїм домом, які, проходячи повз мене, сказали, щоб я закрив рота, інакше в мене будуть проблеми. Все. Після того ніяких таких погроз не було,

– розповів Стерненко.

Наразі активіст не знає, чи за ним стежать. Однак припускає, що все-таки так. Тому він активно працює, щоб забезпечити власну безпеку.

"Усі варіанти на 100% неможливо ніколи прорахувати, але навіть найменші підозрілі випадки не залишаються без нашої уваги", – поділився активіст.

На думку Стерненка, перше і головне правило забезпечення безпеки – це поменше говорити про те, як ти забезпечуєш свою безпеку. Цього ж принципу у випадку необхідності активіст радить дотримуватися усім.

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