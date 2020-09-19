Стерненко розповів, чи отримує зараз погрози
Громадський активіст Сергій Стерненко зізнався, що єдині прямі погрози отримував ще у 2018 році, напередодні першого нападу.
У 2018 році напередодні першого нападу Стерненко біля власного дому зустрів двох незнайомців. Вони заявили, щоб активіст "закрив рота", інакше будуть проблеми. Про це Стерненко розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
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Я зустрів двох чоловіків перед своїм домом, які, проходячи повз мене, сказали, щоб я закрив рота, інакше в мене будуть проблеми. Все. Після того ніяких таких погроз не було,
– розповів Стерненко.
Наразі активіст не знає, чи за ним стежать. Однак припускає, що все-таки так. Тому він активно працює, щоб забезпечити власну безпеку.
"Усі варіанти на 100% неможливо ніколи прорахувати, але навіть найменші підозрілі випадки не залишаються без нашої уваги", – поділився активіст.
На думку Стерненка, перше і головне правило забезпечення безпеки – це поменше говорити про те, як ти забезпечуєш свою безпеку. Цього ж принципу у випадку необхідності активіст радить дотримуватися усім.
Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього
- На українського активіста та екслідера "Правого сектора" скоїли чотири напади.
- Під час першого нападу його побили битами, під час другого – вистрілили з пістолета ґумовою кулею. Під час третього нападу, захищаючи себе, Стерненко поранив одного зі зловмисників Івана Кузнєцова, який через деякий час помер.
- У 2020 році Стерненку оголосили підозру за двома статтями: про умисне вбивство та носіння холодної зброї.
- 5 червня активісту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Після подання апеляції суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт.
- 31 серпня в Одесі на Стерненка напали учетверте. Під будівлею суду активіста намагалися облити водою.