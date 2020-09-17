Стерненко розповів, чим заробляє на життя, і поділився планами на майбутнє
Активіст Сергій Стерненко розповів, що нині продовжує навчання, а живе передовсім за рахунок доходів, які отримує з ютуб-каналу. Водночас у майбутньому він планує працювати юристом, але не виключає можливість податися в політику.
Через навчання Сергій Стерненко навіть звільнився з попередньої роботи, де працював юристом на підприємстві. Про це одеський активіст розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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У мене з понеділка (з 7 вересня – 24 канал) сесія. Дуже вчасно, коли мене намагаються ув'язнити, а прокурор приходить в суд і каже: "Ми маємо відправити Стерненка під варту". Я такий сиджу і думаю: "О, мені зараз би на сесію",
– пожартував активіст.
Він розповів, що навчання забирає багато часу. Йому навіть довелося звільнитися з попередньої роботи, а нині він живе виключно з доходів з ютубу. Він зізнається: пощастило, що підписники добряче підтримують на патреоні. Далі в інтерв'ю Стерненко також розповість: на місяць тратить 1,5 – 2 тисячі доларів.
"У мене зараз немає часу чимось нормальним займатись. Я не встигаю записувати відео, вести свій ютуб-канал, тому що суди забирають усі сили й усі ресурси. Єдиний позитив у цьому всьому – те, що я сам правник за фахом", – підкреслив Сергій Стерненко.
Щодо планів на майбутнє він розповів, що хоче закінчити навчання, два роки доведеться пропрацювати помічником адвоката, а тоді отримає можливість скласти іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
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Можливість податися в політику
На пряме питання щодо того, чи Сергій Стерненко не планує в майбутньому займатися законотворчістю, він зізнався, що вбачає в цьому величезну відповідальність.
Я от вивчаю право 10 років – і коли задумуюсь про те, щоб написати якийсь законопроєкт, то розумію, що я нічого не знаю. Хоча я доволі багато вчився й продовжую навчатись,
– розповів активіст.
Втім він зазначив, що в законотворчості є багато людей, які можуть нічого в цьому не розуміти. Зокрема він виділив Іллю Киву, Максима Бужанського чи Романа Іванісова – так званого ґвалтівника зі "Слуги народу".
"От вони взагалі не паряться тим, що вони нічого не розуміють у юриспруденції, їм воно в принципі й не потрібне, але щось там пишуть. І мене це кидає у жах", – заявив Сергій Стерненко.
Щодо того, чи дійде він колись до заняття законотворчістю, Стерненко заявив, що "можливо, так, а можливо, і ні". Водночас він вважає, що зможе багато зробити, займаючись правозахисною діяльністю.
Хотів би, щоб справа проти мене стала прецедентною, яка змінить правозастосування в питаннях необхідної оборони. Щоб в Україні не судили людей, які захищають своє життя й здоров'я, не судили за вказівки з гори, тому що просто так комусь захотілось,
– резюмував Стерненко.
Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього
- У 2018 році Стерненка намагались вбити тричі. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.
- Під час другого нападу в активіста вистрілили з пістолета. Куля була гумовою, тому Стерненко вижив.
- Згодом стався третій напад. Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників – Івана Кузнєцова. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- 15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіста з Одеси на Київ.
- Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення, а саме – 60 діб домашнього арешту.
- Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу.
- На захист Стерненка виступають багато активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.