Активіст Сергій Стерненко розповів, що нині продовжує навчання, а живе передовсім за рахунок доходів, які отримує з ютуб-каналу. Водночас у майбутньому він планує працювати юристом, але не виключає можливість податися в політику.

Через навчання Сергій Стерненко навіть звільнився з попередньої роботи, де працював юристом на підприємстві. Про це одеський активіст розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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У мене з понеділка (з 7 вересня – 24 канал) сесія. Дуже вчасно, коли мене намагаються ув'язнити, а прокурор приходить в суд і каже: "Ми маємо відправити Стерненка під варту". Я такий сиджу і думаю: "О, мені зараз би на сесію",

– пожартував активіст.

Він розповів, що навчання забирає багато часу. Йому навіть довелося звільнитися з попередньої роботи, а нині він живе виключно з доходів з ютубу. Він зізнається: пощастило, що підписники добряче підтримують на патреоні. Далі в інтерв'ю Стерненко також розповість: на місяць тратить 1,5 – 2 тисячі доларів.

"У мене зараз немає часу чимось нормальним займатись. Я не встигаю записувати відео, вести свій ютуб-канал, тому що суди забирають усі сили й усі ресурси. Єдиний позитив у цьому всьому – те, що я сам правник за фахом", – підкреслив Сергій Стерненко.

Щодо планів на майбутнє він розповів, що хоче закінчити навчання, два роки доведеться пропрацювати помічником адвоката, а тоді отримає можливість скласти іспит на право займатися адвокатською діяльністю.

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Можливість податися в політику

На пряме питання щодо того, чи Сергій Стерненко не планує в майбутньому займатися законотворчістю, він зізнався, що вбачає в цьому величезну відповідальність.

Я от вивчаю право 10 років – і коли задумуюсь про те, щоб написати якийсь законопроєкт, то розумію, що я нічого не знаю. Хоча я доволі багато вчився й продовжую навчатись,

– розповів активіст.

Втім він зазначив, що в законотворчості є багато людей, які можуть нічого в цьому не розуміти. Зокрема він виділив Іллю Киву, Максима Бужанського чи Романа Іванісова – так званого ґвалтівника зі "Слуги народу".

"От вони взагалі не паряться тим, що вони нічого не розуміють у юриспруденції, їм воно в принципі й не потрібне, але щось там пишуть. І мене це кидає у жах", – заявив Сергій Стерненко.

Щодо того, чи дійде він колись до заняття законотворчістю, Стерненко заявив, що "можливо, так, а можливо, і ні". Водночас він вважає, що зможе багато зробити, займаючись правозахисною діяльністю.

Хотів би, щоб справа проти мене стала прецедентною, яка змінить правозастосування в питаннях необхідної оборони. Щоб в Україні не судили людей, які захищають своє життя й здоров'я, не судили за вказівки з гори, тому що просто так комусь захотілось,

– резюмував Стерненко.

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