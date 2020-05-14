Шахраї організували схему виманювання грошей через кол-центри: деталі

Поліція накрила банду шахраїв, які влаштували мережу кол-центрів, що діяла, притворячиюсь службою безпеки банків. Зловмисники телефонували людям, виманювали повну інформацію про реквізити банківських карток і викрадали з них гроші.

Встановлено, що організували злочинну схему троє людей з Київської та Дніпропетровської області, повідомляє поліція.

Важливо Нацполіція та компанія Київстар попереджають про поширення випадків телефонних шахрайств

У шахрайських кол-центрах "працювали" всього близько 150 людей. Вони були розміщені у Києві, звідки обдзвонювали власних жертв.

Крім виманювання інформації про банківські картки, зловмисники спонукали людей встановлювати програмне забезпечення, яке надавало можливість для віддаленого контролю мобільного телефона.

Поліція провела обушки у приміщеннях так кол-центрів. За їхніми результатами правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, sim-карти, чорнові записи, бази даних клієнтів.



Поліція вилучила комп'ютерну техніку та бази даних шахраїв / фото Нацполіції

Працівники поліції відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство. Винуватцям загрожує до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих і суму завданих їм збитків.

Обшуки у шахрайських кол-центрах: дивіться відео