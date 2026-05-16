Нова схема: як шахраї видають себе за співробітників СБУ та розсилають "повістки"

В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки та інших правоохоронних органів. У такий спосіб шахраї намагаються заволодіти чужими коштами.

Про це в п'ятницю, 15 травня, повідомила пресслужба СБУ.

У чому полягає суть шахрайської схеми?

В СБУ розповіли, що спочатку злочинці намагаються залякати людей вигаданими кримінальними справами, зокрема про нібито державну зраду, фінансування Росії або придбання заборонених товарів.

Для посилення психологічного тиску шахраї також надсилають у месенджери фейкові повістки-виклики на допит.

Після цього аферисти пропонують "вирішити питання" та уникнути покарання: вони вимагають переказати або передати їм гроші нібито "на перевірку" або "для уникнення кримінальної відповідальності".

В СБУ закликали громадян бути пильними та дотримуватися таких правил:

фіксувати дані осіб, які виходять на контакт, зокрема записувати номер телефону, з якого надійшов дзвінок, а також зберігати скриншоти повідомлень;

не передавати конфіденційні дані банківських карток і не здійснювати термінових грошових переказів.

Окремо відомство радить перевіряти будь-яку отриману інформацію виключно через офіційні джерела – сайт СБУ (ssu.gov.ua) або верифіковані сторінки у соціальних мережах.

Важливо! Якщо громадяни стикаються з подібним вимаганням або отримують підозрілі повідомлення від осіб, які представляються співробітниками СБУ, їм рекомендують негайно звертатися на гарячу лінію за номером 1516, на електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua або sbu_cu@ssu.gov.ua , а також у чат-бот "Спали" ФСБшника.

Зловмисники також маскуються під волонтерів

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що під час війни шахраї дедалі частіше маскуються під волонтерів або цілі благодійні фонди, аби виманити гроші й персональні дані українців. За словами представників відомства, зловмисники використовують фейкові збори, підроблені сайти та викрадені фото, щоб викликати довіру в людей.

У МВС зазначили, що якщо вас просять скинути гроші на збір ваші друзі чи знайомі, варто зв'язатися з ними іншим способом: наживо, телефоном, в іншій соцмережі.

Якщо ж збір публікує незнайома людина, варто:

попросити звіти за попередні періоди та збори;

дізнатися більше про цю особу чи волонтера;

скористатися сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скриншотів документів під збором;

перевірити справжність посвідчення волонтера, зв'язавшись з організацією, яка видала документ.

Українцям також не рекомендують вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код) під час здійснення пожертв, адже платіжна інформація може потрапити до шахраїв.