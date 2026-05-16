Нова схема: як шахраї видають себе за співробітників СБУ та розсилають "повістки"
- Шахраї в Україні видають себе за співробітників СБУ, розсилаючи фейкові повістки-виклики на допит та вимагаючи грошей.
- СБУ рекомендує фіксувати дані підозрілих осіб та перевіряти інформацію через офіційні канали.
В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки та інших правоохоронних органів. У такий спосіб шахраї намагаються заволодіти чужими коштами.
Про це в п'ятницю, 15 травня, повідомила пресслужба СБУ.
Читайте також У Google Play знайшли 28 шкідливих додатків, які крадуть гроші: перевірте свій смартфон
У чому полягає суть шахрайської схеми?
В СБУ розповіли, що спочатку злочинці намагаються залякати людей вигаданими кримінальними справами, зокрема про нібито державну зраду, фінансування Росії або придбання заборонених товарів.
Для посилення психологічного тиску шахраї також надсилають у месенджери фейкові повістки-виклики на допит.
Після цього аферисти пропонують "вирішити питання" та уникнути покарання: вони вимагають переказати або передати їм гроші нібито "на перевірку" або "для уникнення кримінальної відповідальності".
В СБУ закликали громадян бути пильними та дотримуватися таких правил:
- фіксувати дані осіб, які виходять на контакт, зокрема записувати номер телефону, з якого надійшов дзвінок, а також зберігати скриншоти повідомлень;
- не передавати конфіденційні дані банківських карток і не здійснювати термінових грошових переказів.
Окремо відомство радить перевіряти будь-яку отриману інформацію виключно через офіційні джерела – сайт СБУ (ssu.gov.ua) або верифіковані сторінки у соціальних мережах.
Важливо! Якщо громадяни стикаються з подібним вимаганням або отримують підозрілі повідомлення від осіб, які представляються співробітниками СБУ, їм рекомендують негайно звертатися на гарячу лінію за номером 1516, на електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua або sbu_cu@ssu.gov.ua , а також у чат-бот "Спали" ФСБшника.
Зловмисники також маскуються під волонтерів
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що під час війни шахраї дедалі частіше маскуються під волонтерів або цілі благодійні фонди, аби виманити гроші й персональні дані українців. За словами представників відомства, зловмисники використовують фейкові збори, підроблені сайти та викрадені фото, щоб викликати довіру в людей.
У МВС зазначили, що якщо вас просять скинути гроші на збір ваші друзі чи знайомі, варто зв'язатися з ними іншим способом: наживо, телефоном, в іншій соцмережі.
Якщо ж збір публікує незнайома людина, варто:
попросити звіти за попередні періоди та збори;
дізнатися більше про цю особу чи волонтера;
скористатися сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скриншотів документів під збором;
перевірити справжність посвідчення волонтера, зв'язавшись з організацією, яка видала документ.
Українцям також не рекомендують вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код) під час здійснення пожертв, адже платіжна інформація може потрапити до шахраїв.