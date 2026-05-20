Командир розділення "забув" повернутися зі служби та отримав понад 460 гривень зарплати

Командиру розвідувального відділення одного з батальйонів морської піхоти повідомили про підозру. За даними слідства, він понад рік не повертався з відрядження до місця постійної служби та фактично перебував у Києві.

Попри відсутність на службі, він отримав понад 460 тисяч гривень зарплати. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Чому командиру розвідвідділення повідомили про підозру?

Працівники ДБР зі Спеціалізованою прокуратурою викрили військовослужбовця, якого підозрюють в ухиленні від проходження військової служби та шахрайстві.

За даними слідства, у 2023 році головного сержанта – командира розвідувального відділення одного з батальйонів морської піхоти – було відряджено до іншого підрозділу. Після завершення відрядження він не повернувся до місця постійної дислокації підрозділу в Краматорську.

Слідчі встановили, що з вересня 2024 року по лютий 2026 року військовослужбовець без поважних причин був відсутній у частині. Водночас він перебував переважно у Києві та займався особистими справами.

Попри це, командуванню він не повідомляв, що термін його відрядження завершився, і створював враження, що продовжує виконувати службові обов’язки.

Упродовж усього періоду відсутності військовий продовжував отримувати грошове забезпечення. За підрахунками слідства, сума незаконно нарахованих коштів становить понад 460 тисяч гривень. Таким чином, за версією слідства, державі було завдано матеріальних збитків у значному розмірі.

15 травня головному сержанту повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 4 статті 409 Кримінального Кодексу України – ухилення від несення обов’язків військової служби;

частина 4 статті 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що під час досудового розслідування підозрюваний частково відшкодував завдані державі збитки. За даними журналістів, він уже повернувся до своєї військової частини та продовжує службу.

Крім того, повідомляється, що відповідно до рішення суду компенсація завданих збитків може здійснюватися шляхом утримань із грошового забезпечення військовослужбовця.

