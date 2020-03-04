Шахтарям виплатять понад 650 мільйонів гривень боргів, – Зеленський
Українським шахтарям незабаром виплатять 650 мільйонів гривень боргів. Самі шахти не закриватимуть, доки не створять нові робочі місця та умови для перекваліфікації робітників.
Про те, що питання функціонування шахт та виплати гірникам зарплати перебуває під контролем, заявив на позачерговому засіданні Ради президент Володимир Зеленський.
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До кінця цього тижня шахтарям погасять 650 мільйонів гривень боргів,
– зазначив президент.
Він також пояснив, що в Україні не закриватимуть шахти, доки не здійснять необхідну підготовку. А саме створять умови для навчання людей, їхньої перекваліфікації, забезпечать шахтарів гідним місцем праці з конкурентною зарплатою.
"Закрити шахту – не означає закрити питання", – пояснив Зеленський.
Президент також додав, що наразі мови про імпорт чужого вугілля не може бути.
Дивіться відео виступу Зеленського у Раді:
Що відомо про борги шахтарям
- Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
- Так, в листопаді 2019 року шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становила понад 244 мільйони гривень.
- Регіональне об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда 23 січня перекрило дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через затримки зарплат. Станом на 16 січня заборгованість з виплати зарплати перед Львіввугілля складає 317 мільйонів 790 тисяч гривень (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).
- Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді (Львівська область).
- Згодом Кабмін також виділив додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів гірникам.