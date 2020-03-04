Шахтарям виплатять понад 650 мільйонів гривень боргів, – Зеленський

Українським шахтарям незабаром виплатять 650 мільйонів гривень боргів. Самі шахти не закриватимуть, доки не створять нові робочі місця та умови для перекваліфікації робітників.

Про те, що питання функціонування шахт та виплати гірникам зарплати перебуває під контролем, заявив на позачерговому засіданні Ради президент Володимир Зеленський.

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До кінця цього тижня шахтарям погасять 650 мільйонів гривень боргів,

– зазначив президент.

Він також пояснив, що в Україні не закриватимуть шахти, доки не здійснять необхідну підготовку. А саме створять умови для навчання людей, їхньої перекваліфікації, забезпечать шахтарів гідним місцем праці з конкурентною зарплатою.

"Закрити шахту – не означає закрити питання", – пояснив Зеленський.

Президент також додав, що наразі мови про імпорт чужого вугілля не може бути.

Дивіться відео виступу Зеленського у Раді:

Що відомо про борги шахтарям