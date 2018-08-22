Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів

У 2011 році Янукович почав велику кампанію з реконструкції перинатальних центрів під назвою "Нове життя" у кожній області. Пологові будинки закривались на ремонт, з бюджету виділяли мільйони гривень, а президент урочисто перерізав червоні стрічки.

От тільки щасливий фінал відбувся лише у східних областях. До західної України ні подібні заходи, ні виділені мільйони так і не добрались, а отже напівзруйновані пологові будинки залишились зачиненими на кілька років.

Читайте також: Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі

Втім, нещодавно естафету з перинатальними перейняв Порошенко, і в найкращих традиціях відкрив такий заклад у Львові.

Реконструювати Львівський перинатальний центр розпочали ще у 2013 році. І одразу ж виділили 12 мільйонів гривень. Пізніше через події на Сході України будівництво заморозили, а в 2015-му відновили, знову перерахувавши на рахунки УКБ майже 47 мільйонів, у 16-му ще півмільйона, у 2017-му – майже 70, У цьому ж році, щоб завершити перший корпус додали ще майже 55.



Реконструювати львівський перинатальний центр розпочали у 2013 році

Загальна вартість будівництва – 182 мільйони гривень. Але коли його відкрили, то помітили що там завузькі двері у приймальному покої, неправильне облаштування приміщення центрального стерилізаційного відділення та рентген-кабінету тощо.

Читайте також: Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день

Ревізори ретельно перевірили бухгалтерію Управління капітального будівництва і виявили – обсяги робіт було завищено на півтора мільйона гривень. Та це був лише початок. Проектну документацію детально проаналізували і тоді з'ясувалося – держава заплатила за роботи, яких не було в проекті, і більше того, ці роботи ніхто й не виконував, їх провели тільки по документах. В поліції ж відповідь одна – слідство триває. І триватиме роками.

Крайніх знайшли швидко. Новоспечений в.о. директора Потапов наказав звільнити головного лікаря, його заступника та двох завідувачів відділень. Саме так – за будівельні недоліки звільнили лікарів. Абсурдні звинувачення приголомшили весь колектив. У травні вони навіть вийшли на страйк, тоді у центрі ще не було пацієнтів, могли собі дозволити.

У своїй роботі я керуюся лише посадовими інструкціями. Положеннями про відділення, в яких йшли ремонтні роботи, реконструкції ні одного слова немає. А навіть, скажімо, давати їм такі якісь настанови я не маю права,

– сказав звільнений лікар Ігор Ковальчук.

Звільнення лікарів за поганий ремонт суперечить нормам Кодексу законів про працю. Це вже думка юриста, - незалежний експерт Михайло Ілляшев запевняє: в суді у медиків є всі шанси і поновитись на посадах, і навіть компенсацію вибити.

Є інші заходи дисциплінарного впливу, наприклад оголошення догани, а звільнення можливе лише у випадку систематичного невиконання своїх обов’язків. Якщо говорити про якісь ремонтні роботи, то вони відбуваються у відповідності до проекту і фахівці, які розуміються на проектних роботах – це зовсім не лікарі,

– зазначив юрист Михайло Ілляшев.

Але Львівський перинатальний – це ще квіточки. Куди цікавіша історія з Чернівецьким центром. Він теж реконструюється за тією ж програмою Януковича – "Нове життя". Але там навіть кінця й краю ще не видно.

Там депутат Бурбак випросив саме на цей перинатальний центр у цьому році ще 43 мільйони гривень. І ми, знаючи, що такі суми виділяються вже впродовж 5-ти років вирішили перевірити наскільки ефективно вони використовуються. Але виявилося, що гроші ще не надійшли до місця призначення, а місцеві чиновники вже заявляють, що цього буде мало.



Реконструкція Чернівецького перинатального центру

Що такого геніального набудували за 5 років і 90 мільйонів гривень, журналісти з’ясовували безпосередньо в Чернівцях. Виявляється, тривала реконструкція розпочиналась зовсім не з будівництва приміщення, а із купівлі медичного обладнання. Але до пацієнтів коштовна і дуже потрібна апаратура так і не потрапила. Вже 5 років техніка за 20 мільйонів гривень припадає пилом.

Читайте також: Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель

Це неможна назвати якоюсь однією великою схемою, на якій спилили дуже багато мільйонів. Але саме через це затримується будівництво, і відповідно пацієнти впродовж років не отримують належного обстеження, а малюки не отримують належного лікування. І це надзвичайно цинічно.

Більше про схеми реконструкції перинатальних центрів – дивіться у програмі "ЦРУ".