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Шершні напали на людей у Дніпрі: один чоловік помер на місці

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У Дніпрі рій шершнів атакував двох чоловіків: один помер на місці, другого госпіталізували
У Дніпрі рій шершнів атакував двох чоловіків: один помер на місці, другого госпіталізували / Соцмережі

Уранці 28 липня у Дніпрі в урочищі Тунельна балка, що у Соборному районі, рій шершнів напав на двох чоловіків, внаслідок чого один із них помер на місці, а другого госпіталізували.

Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, загиблому 72 роки.

Щодо другого, то він наразі перебуває у 6-й міській лікарні.

"Стан потерпілого встановлюється. На місці чергувало відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", – додав Андрій Кульбач.

Нагадаємо, минулоріч на Харківщині чоловік помер після того, як його вкусила бджола.

Теги: Новини України Жертви ДСНС Новини Дніпра світ тварин
Джерело: 24 канал
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