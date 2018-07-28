Шершні напали на людей у Дніпрі: один чоловік помер на місці
Уранці 28 липня у Дніпрі в урочищі Тунельна балка, що у Соборному районі, рій шершнів напав на двох чоловіків, внаслідок чого один із них помер на місці, а другого госпіталізували.
Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, загиблому 72 роки.
Щодо другого, то він наразі перебуває у 6-й міській лікарні.
"Стан потерпілого встановлюється. На місці чергувало відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", – додав Андрій Кульбач.
Нагадаємо, минулоріч на Харківщині чоловік помер після того, як його вкусила бджола.
Джерело: 24 канал
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