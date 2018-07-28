Шершні напали на людей у Дніпрі: один чоловік помер на місці

У Дніпрі рій шершнів атакував двох чоловіків: один помер на місці, другого госпіталізували / Соцмережі

Уранці 28 липня у Дніпрі в урочищі Тунельна балка, що у Соборному районі, рій шершнів напав на двох чоловіків, внаслідок чого один із них помер на місці, а другого госпіталізували.