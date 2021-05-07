Я вже докладно вам описував і відносини з Кремлем Медведчука, і російські паспорти мера Одеси Труханова, і участь у подіях так званої "рускої весни" претендента на крісло мера Харкова – Михайла Добкіна. А сьогодні ми поговоримо про нові докази зв'язків з кремлівськими ляльководами лідера "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

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Нагадаю, що "Опозиційний блок" Вілкула конкурує за виборців з іншим проросійським проєктом – "Опозиційною платформою – За життя" – Медведчука та Бойка. "Опоблок" Вілкула на тлі своїх конкурентів з ОПЗЖ намагається виглядати більш проукраїнським. Хоча, як показують останні події, це не більше, ніж пропагандистська технологія.

Що ОПЗЖ, що "Опоблок", що "Партія Шарія", що інші проросійські сили в Україні годуються з однієї кремлівської руки, і отримують вказівки з одного ж кремлівського кабінету.

Ні, якщо відверто, то багато хто і раніше не мав ілюзій щодо проросійських поглядів Вілкула. Наприклад, коли незадовго після російського вторгнення на Донбас його прямо спитали, чи є Росія агресором, то як тільки не викручувався Вілкул, аби це не визнати напряму.

Або ж, коли Вілкул, будучи народним депутатом у 8-го скликання, принципово не хотів виступати державною мовою, хоча його до цього зобов'язує закон. Він принципово виступав з трибуни саме російською, ще й повторюючи тези російської пропаганди про "громадянську війну" на Сході України, за що одного разу навіть був побитий колишнім комбатом Юрієм Тимошенком просто під куполом Ради.



Сутичка між Юрієм Тимошенком та Олександром Вілкулом / Скриншот з відео

Розмова Вілкула – Суркова

Але, найбільш переконливі докази зв'язків Вілкула з Кремлем з'явилися днями, коли видання "Цензор.Нет" опублікувало запис телефонної розмови. На цьому записі 2 співрозмовника, голоси яких схожі на голоси кремлівського куратора українських питань Суркова та лідера "Опоблоку" Вілкула обговорюють можливу співпрацю.

Розмова відбувається восени 2014 року і починається з того, що Сурков вітає Вілкула з результатами "Опоблоку" на тодішніх виборах до Верховної Ради. Нагадаю, ця партія взяла тоді майже 10% голосів. Далі голос Суркова переходить до суті справи: домовитись як "Опоблок" і його лідер працюватимуть на Кремль.

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Під час дзвінка співрозмовники визнають, що до України Сурков тепер приїхати не може, тож Вілкул з радістю пропонує примчати до Москви або у крайньому разі зустрітися десь в сусідній країні. Після таких домовленостей, депутати "Опоблоку", не ховаючись, проводили проросійську політику, що у Верховній Раді, що в місцевих радах. Наприклад, у парламенті вони робили все, аби провалити новий мовний закон або накладення санкцій на російські компанії.

А у обласній раді Дніпропетровської області всіляко блокували декомунізацію у цьому регіоні і, зокрема, перейменування багатьох населених пунктів.

Побиття ветеранів АТО

Але, це дрібниці на фоні інших діянь Вілкула на користь Москви. Пам'ятаєте, як 9 травня 2017 року у Дніпрі тітушки жорстоко побили ветеранів АТО? Тоді кілька десятків проукраїнські налаштованих чоловіків прийшли протестувати проти використання на мітингу "Опоблоку" червоних прапорів та георгіївських стрічок.

У відповідь їх жорстоко побила добре організована група тітушок кількістю близько 200 людей. Поліція при цьому просто спостерігала за цим побиттям. Ця кривава сутичка стала просто подарунком для російської пропаганди. Яка розповідала, що ветерани АТО хотіли влаштувати криваву різанину в Дніпрі, напавши на миролюбних прихильників "русского мира", спортивної зовнішності.



Бійка ветеранів АТО й тітушок у Дніпрі / Фото "Радіо Свободи"

Згодом мої колеги-журналісти з'ясують, що керівник поліції Дніпра, який не заважав тітушкам бити атовців, виявиться давнім другом родини Вілкулів. А через величезний резонанс навколо цієї історії, трохи пізніше, навіть генеральний прокурор Луценко заявив те, про що раніше стало відомо завдяки нашому журналістському розслідуванню. А саме, що тітушки для цієї кривавої акції отримували готувалися структурами "Опоблоку" і його лідера – Вілкула.

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Як ви думаєте, чим закінчився цей полум'яний виступ генпрокурора Луценка для опоблоківця Вілкула? Правильно, нічим. Затриманих тітушок-пішаків по цій справі поліція відпустила. Прокуратура саму справу благополучно поховала. А Вілкул так і не поніс відповідальності за організацію цього масового побиття у 2017 році.

Відтак, хто зна, можливо, Вілкул або інші проросійські політики подумують про нові провокації на чергове 9 травня, яке буде незабаром? Чи дадуть йому це зробити вже за цієї влади і чи понесе він відповідальність за свої стосунки з Кремлем – дізнаємося незабаром.