У ще одного літака "Ан" відмовив двигун – цього разу в Росії
У Росії під час польоту відмовив правий двигун пасажирського літака Ан-24. Втім екіпаж зміг здійснити аварійну посадку борту й ніхто не постраждав. Трохи більше тижня тому під Харковом розбився літак Ан-26, на борту якого перебували 27 людей. Основною версією інциденту була саме відмова одного з двигунів.
Літак Ан-24 належить авіакомпанії "Полярні авіалінії" і здійснював рейс за маршрутом Середньоколимськ – Якутськ, повідомляє видання ТАСС.
До слова У ДБР ініціювали перевірку всіх літаків "АН", які є на озброєнні
Двигун у літака відмовив під час підльоту до аеропорту Якутська. Тож екіпаж зміг здійснити вдалу екстрену посадку повітряного судна. Як наслідок, ніхто не постраждав.
Наразі територіальні органи Росавіації здійснюють перевірку за фактом відмови правого двигуна й екстреної посадки літака.
Що відомо про Ан-24?
Це турбогвинтовий пасажирський літак, виробником якого є український серійний завод "Антонов". В експлуатації він перебуває вже майже 60 років – з 1962 року. Це на 11 років довше, ніж більш сучасний Ан-26.
Припинили виробництво таких літаків у 1979 році, тобто навіть якщо це один з останніх літаків, то йому щонайменше 41 рік. Найчастіше таким літаком користувалася військова авіація СРСР, а після розпаду Радянського Союзу – цивільна авіація Росії.
Авіакатастрофа Ан-26: головне
- Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України.
- На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.
- 25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.
- Впродовж наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.
- Основною з версій катастрофи називають відмову лівого двигуна літака. Екіпаж запрошував дозвіл на аварійну посадку, але літак впав на дорогу неподалік летовища.