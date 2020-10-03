У Росії під час польоту відмовив правий двигун пасажирського літака Ан-24. Втім екіпаж зміг здійснити аварійну посадку борту й ніхто не постраждав. Трохи більше тижня тому під Харковом розбився літак Ан-26, на борту якого перебували 27 людей. Основною версією інциденту була саме відмова одного з двигунів.

Літак Ан-24 належить авіакомпанії "Полярні авіалінії" і здійснював рейс за маршрутом Середньоколимськ – Якутськ, повідомляє видання ТАСС.

До слова У ДБР ініціювали перевірку всіх літаків "АН", які є на озброєнні

Двигун у літака відмовив під час підльоту до аеропорту Якутська. Тож екіпаж зміг здійснити вдалу екстрену посадку повітряного судна. Як наслідок, ніхто не постраждав.

Наразі територіальні органи Росавіації здійснюють перевірку за фактом відмови правого двигуна й екстреної посадки літака.

Що відомо про Ан-24?

Це турбогвинтовий пасажирський літак, виробником якого є український серійний завод "Антонов". В експлуатації він перебуває вже майже 60 років – з 1962 року. Це на 11 років довше, ніж більш сучасний Ан-26.



Припинили виробництво таких літаків у 1979 році, тобто навіть якщо це один з останніх літаків, то йому щонайменше 41 рік. Найчастіше таким літаком користувалася військова авіація СРСР, а після розпаду Радянського Союзу – цивільна авіація Росії.