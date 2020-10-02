Слідчі ініціювали проведення перевірок усіх літаків виробництва держпідприємства "Антонов". Мова йде про ті судна, які є на озброєнні у Збройних силах України.

Зокрема, перевірять всі літаки, які перебувають на озброєнні з 1991 року і дотепер. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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Слідчі ДБР разом із військовими прокурорами провели низку слідчих та процесуальних дій. Також у Держбюро ініціювали аудиторські перевірки у:

Командуванні Повітряних Сил ЗС України, Харківського національного університету Повітряних Сил,

ПАТ "Мотор Січ",

ДП "Завод 410 ЦА",

ДП "Антонов".

Це стосується питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака Ан-26, який зазнав катастрофи. Досудове розслідування у справі про катастрофу Ан-26 в Чугуєві триває.

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