У ДБР ініціювали перевірку всіх літаків "АН", які є на озброєнні
Слідчі ініціювали проведення перевірок усіх літаків виробництва держпідприємства "Антонов". Мова йде про ті судна, які є на озброєнні у Збройних силах України.
Зокрема, перевірять всі літаки, які перебувають на озброєнні з 1991 року і дотепер. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
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Слідчі ДБР разом із військовими прокурорами провели низку слідчих та процесуальних дій. Також у Держбюро ініціювали аудиторські перевірки у:
- Командуванні Повітряних Сил ЗС України, Харківського національного університету Повітряних Сил,
- ПАТ "Мотор Січ",
- ДП "Завод 410 ЦА",
- ДП "Антонов".
Це стосується питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака Ан-26, який зазнав катастрофи. Досудове розслідування у справі про катастрофу Ан-26 в Чугуєві триває.
Головне про авіакатастрофу Ан-26
- Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва розбився літак Ан-26 Збройних сил України.
- На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба. Вони виконували навчально-тренувальний політ.
- 25 людей загинули на місці авіакатастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків.
- Одному курсанту вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюють як середньої тяжкості.
- Кожна родина загиблих має отримати приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.