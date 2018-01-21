Ще глибше у минуле: бойовики "ДНР" влаштували для жителів "випробування" телефонного зв'язку

В окуповану бойовиками "ДНР" частину Донецької області телефонні дзвінки можна здійснювати лише через російські лінії зі стаціонарного телефону.

Про це повідомляє ТСН.

Щоб подзвонити на український номер телефону, в захопленому терористами місті необхідно набрати "0-0-380-номер телефону". Вартість розмови коштує 10 рублів (трохи більше 2 гривень) за одну хвилину.

Читайте також: Криза із мобільним зв’язком у Донецьку: на фото зняли черги по SIM-карти місцевого оператора

А щоб додзвонитись з українських територій в окуповані райони області на стаціонарні телефони, потрібно набирати "0-0-7-863-318-30-00", а далі – останні сім цифр номера абонента. Вартість хвилини розмови котуватиме також 10 російських рублів.

Нагадаємо, 11 січня на окупованих територіях Донбасу повністю зник мобільний зв'язок Vodafone через порив магістрального оптоволоконного кабелю. 19 січня у Луганській області послуги зв'язку від Vodafone надаються у повному обсязі.