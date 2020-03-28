Ще один літак з медичними засобами для України готується до вильоту з Китаю

Черговий літак з гуманітарною медичною допомогою для України має вилетіти з Китаю ввечері 28 березня. Уже наступного дня він прибуде до Києва.

Про підготовку літака до вильоту повідомило посольство України в Китаї.

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Посольство України здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення,

– наголосили у дипломатичному відомстві.

Цікаво, що цього разу перевезення здійснюватиме не український літак, а борт казахської авіакомпанії SCAT. Він доставить в Україну чергову партію медичних масок, захисних костюмів і протиепідемісних засобів.

Усі необхідні авіаційні дозволи було отримано ще напередодні. Тоді ж відбулося й узгодження логістики і митних процедур.