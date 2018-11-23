Ще одне місто слідом за Львовом вирішило відмовитися від поліетиленових пакетів

Місто Дрогобич Львівської області обмежить використання поліетиленових пакетів в магазинах, супермаркетах і на ринках.

Про це повідомляє відділ економіки Дрогобицької міської ради.

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Торговим мережам відтепер рекомендується пропонувати покупцям біологічні полімерні, паперові пакети або багаторазові сумки в якості альтернативи одноразовим поліетиленовим пакетам.

Міськрада Дрогобича планує "перевести" на екобезпечну тару спочатку супермаркети, а потім поширити цю ініціативу серед магазинів, ринків та інших пунктів торгівлі.

У багатьох країнах світу повністю відмовилися від поліетиленової упаковки. Впровадження заходів, зазначених у рішенні виконкому в Дрогобичі, стане одним із кроків до того, як поліпшити екологічну ситуацію в нашому місті,

– сказав міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Також зараз налагоджується робота з виробником, який спеціалізується на виготовлення біополімерних пакетів, щоб власникам торгівельних закладів було простіше відмовитись від поліетиленового упакування, одразу маючи альтернативу.

Зазначимо, що поліетиленові пакети розкладаються аж 15 років. Скільки часу розкладається інше сміття: дивіться інфографіку:

Нагадаємо, 9 листопада, у Львові місцева влада схвалила обмеження використання поліетилену у торгових точках.