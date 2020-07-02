Що буде з курсом валют і довірою МВФ після відставки Смолія: заява Мінфіну
Після відставки глави Нацбанку Якова Смолія з посади ринки мають швидко стабілізуватися. Загрози для незалежності НБУ наразі теж немає, а МВФ не втратить довіру до України.
У цьому під час свого пресбрифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 канал.
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Що буде з курсом валют
За словами Марченка, відставка Смолія не змінить ситуацію на валютному ринку.
Вважаю, що немає ніяких підстав переживати про курс валют у в зв'язку з відставкою чиновника. Можливо, ми можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але я вважаю, що будуть прийняті відповідні рішення і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться,
– сказав він.
Водночас, глава Мінфіну запевнив українців у тому, що не варто перейматися про "підрив незалежності Нацбанку" чи ймовірною втратою довіри МВФ.
Незалежність Нацбанку і довіра МВФ
"Ми продовжуємо роботу з міжнародними партнерами, з інвесторами. Є відповідна реакція МВФ, вона стримана. Ми також вважаємо, що повинні забезпечити в цілому незалежність НБУ. Ніхто в країні не ставить під сумнів незалежність Нацбанку", – сказав він.
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Марченко також висловив надію, що Нацбанк продовжить співпрацювати з Мінфіном у реалізації своєї монетарної політики незалежно від того, хто буде обіймати посаду голови НБУ.
Відставка Смолія: коротко
- Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Якщо відставку підтримає Рада, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.