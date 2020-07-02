Після відставки глави Нацбанку Якова Смолія з посади ринки мають швидко стабілізуватися. Загрози для незалежності НБУ наразі теж немає, а МВФ не втратить довіру до України.

У цьому під час свого пресбрифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 канал.

Тим часом Гривня відреагувала на відставку Смолія падінням на міжбанку

Що буде з курсом валют

За словами Марченка, відставка Смолія не змінить ситуацію на валютному ринку.

Вважаю, що немає ніяких підстав переживати про курс валют у в зв'язку з відставкою чиновника. Можливо, ми можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але я вважаю, що будуть прийняті відповідні рішення і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться,

– сказав він.

Водночас, глава Мінфіну запевнив українців у тому, що не варто перейматися про "підрив незалежності Нацбанку" чи ймовірною втратою довіри МВФ.

Незалежність Нацбанку і довіра МВФ

"Ми продовжуємо роботу з міжнародними партнерами, з інвесторами. Є відповідна реакція МВФ, вона стримана. Ми також вважаємо, що повинні забезпечити в цілому незалежність НБУ. Ніхто в країні не ставить під сумнів незалежність Нацбанку", – сказав він.

Це цікаво Як у фракції "слугам народу" радять коментувати відставку Смолія: документ

Марченко також висловив надію, що Нацбанк продовжить співпрацювати з Мінфіном у реалізації своєї монетарної політики незалежно від того, хто буде обіймати посаду голови НБУ.

Відставка Смолія: коротко