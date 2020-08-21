Білорусь все глибше занурюється в політичну кризу. Лукашенко дав зрозуміти, що піде з поста тільки вперед ногами. Далі оригінал російською.

В ответ так называемый штаб оппозиции собрал Координационный совет, который требует передачи власти. На стороне беларусского народа – цивилизованный мир, не признавший выборы. На стороне Лукашенко – горстка таких же, как он диктаторов во главе с Путиным. В этот момент у протестующих может появится иллюзия победы. Но, нет, это только начало.

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Сегодня о том, кто, когда и как сметет Лукашенко. И как будет меняться власть после победы улицы?

Политическая смерть с косой пришла за Лукашенко

Сейчас перед беларусами стоит следующий вопрос – они впервые смогли таким широким фронтом выступить против своего безальтернативного лидера, и это прекрасно. Но что дальше? Когда и как произойдет переломный момент и какой будет его механика? Как будет функционировать огромный аппарат власти, если допустить, что Лукашенко ушел? Не нырнет ли страна в пучину хаоса, когда все ветви власти, десятилетиями подконтрольные автократу, вдруг посыплются? И кто, пусть даже временно, способен подхватить эту власть? В конце концов – понимает ли что делать с нею та же Тихановская и ее окружение?

На фоне протестов Лукашенко вдруг заявил, что готов переписать Конституцию, предоставить больше прав Парламенту, дальше провести референдум, и, мол, если народ скажет, что нужны перевыборы, то так и будет. На мгновение даже показалось, что диктатор пошел на уступки. Увы, это не так.

Лукашенко тут же добавил – поправки еще нужно проработать, а это время. То есть по сути Лукашенко просто попробовал заболтать протест, убрать людей с улиц, а дальше, конечно же, ничего не менять.

Но загвоздка в том, что веры диктатору больше нет, и это ярко показали рабочие Минского завода колесных тягачей. Это они освистали Лукашенко, после чего он и произнес сакральную фразу из-под маски – новые выборы будут только после моей смерти.

Дело за элитами

То, что Лукашенко ждет политическая смерть – уже вполне очевидно. Вопрос времени. Каким бы автократом он ни был, вся его власть держится на повиновении огромного чиновничьего и силового аппаратов, которые в свою очередь будут отстаивать свои собственные шкурные интересы. Вне зависимости от того, кто в кресле президента. Ну, так построены политические элиты. И именно от них теперь во многом зависит – как будут развиваться события в Беларуси дальше – перейдут ли бюрократы Лукашенко на условную сторону народа, или останутся верными ему и его режиму.

По-моему, ответ уже на поверхности – раскол беларусских элит начался, и это – начало конца режима Лукашенко.

Давайте по порядку – а кто такие "элиты"? Это все те, кто обеспечивают существование режима как такового – вся высшая бюрократия – министры, парламентарии, губернаторы, главы силовых ведомств, бизнесмены. Это люди, которые, имеют тот или иной ресурс и через него оказывают влияние на народ и поддерживают автократа. Это те люди, которые определяют как будет функционировать государство и общество. И все эти люди и обеспечивают правление любого, даже самого дерзкого автократа. Нет их поддержки – нет правления.

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Их не надо недооценивать

Один простой пример – если министр обороны, или глава милиции отворачиваются от диктатора, то хоть голову об стену расшиби – приказ о разгоне митинга отдавать некому. Никто не будет молотить протестующих дубинками и заталкивать их в автозаки без прямого приказа начальника, как бы Лукашенко этого не хотел.

А чтобы еще сильнее проиллюстрировать значимость элит для любого режима, вот вам пример: 19 августа Евросоюз единогласно решил не признавать Лукашенко президентом Беларуси, объявил его персоной нон грата и уже готовит санкции, к которым мы еще вернемся.

В тот же день Лукашенко, который считает себя легитимным, на заседании Совбеза раздал указания силовикам и правительству – как стабилизировать ситуацию в стране. В частности усач потребовал от силовиков усилить охрану границы, привести в боевую готовность войска, следить за перемещениями сил НАТО и, что важно, "выявлять и прекращать деятельность организаторов уличных акций".

То есть Лукашенко продолжает танцевать свой танец напрочь отвергая реальность, но без бюрократической верхушки этот танец не танцуется. Представьте, что будет, когда хотя бы часть силовиков проигнорирует эти приказы.

А если не просто проигнорирует, а последует примеру военных западноафриканской республики Мали? Где буквально в эти дни армия, недовольная режимом диктатора Ибрагима Кейта, выступила против президента и арестовала и его и всю верхушку правительства.

Санкциями по Саше

Но вернемся к санкциям, о которых мы говорили ранее. ЕС планирует вводить их против тех самых элит, людей из окружения Лукашенко, людей, поддерживающих его власть. Все они давно выстроили политическую систему, которая позволяет им жить в дорогих особняках, ездить на дорогих машинах и иметь счета и активы за границей, в том же ЕС. И вдруг они в один момент могут это все потерять. Конечно же, им этого ой как не хочется. И пока режим Лукашенко мог им это обеспечить – они топили за него. Но, как только ситуация изменилась и этот режим более не может гарантировать им сохранность нажитого "непосильным трудом", в их же интересах посадить в кресло президента того, кто поможет им сохранить статус-кво.

Более того, после того как Лукашенко попросил помощи у Путина, он дал понять – он готов пожертвовать суверенитетом, что фактически будет означать – пустить в Беларусь российские элиты.

Если Россия зайдет в открытую в Беларусь, то вслед за российскими силовиками или ОМОНом туда зайдут и те, кто захочет контролировать куски белорусской экономики и потоки, на которых сидят годами местные элиты. И эти местные элиты это прекрасно понимают. Как и то, что теперь уже россияне будут решать – кто вообще в стране власть, а кто попадет под удар репрессивной машины.

Раскол элит уже назрел

Есть и еще один фактор, который прекрасно осознают так называемые белорусские элиты. Лукашенко смертен, как говорил классик, и уже довольно стар. Ему 65. Чисто физиологически его кончина неизбежна и вероятно довольно близка. 5 лет, 10? Так почему элитам, ради своего же спокойствия, не убрать его сейчас? Пока все они еще не замарались окончательно в крови или просто позволить ему совершить самоубийство. Политическое.

За 26 лет Лукашенко настолько оторвался от реальности, что его приспешникам будет несложно создать вокруг него информационный пузырь с ложными донесениями и папочками, чтобы не осознающий приближение кончины диктатор сожрал себя сам.

Все признаки указывают на то, что раскол элит уже назрел. Сейчас, когда на улицах тысячи протестующих, даже модно выйти поддержать их, чтобы потом усидеть в кресле и продолжить красиво жить и при новой власти.

Именно поэтому, начиная с удаленных от центра местных властей, элита постепенно будет переходить со стороны власти и, возможно, примыкать к тому самому Координационному совету по передаче власти.

На сегодня этот совет состоит из сорока человек. В их числе, конечно же Светлана Тихановская, представители штабов Бабарико и Цепкало, и ряд профессоров, правозащитников, врачей, представителей заводов и культуры. Но вот с теми же силовиками – не сложилось. Да и 40 человек для управления страной – маловато.

Почуяв смерть режима Лукашенко, политические элиты уже присматривают себе местечко в новой структуре власти. Еще раз, им не важна персона нового диктатора – думаю, пока нового лидера они видят именно так. Им важно сохранить активы, статус, рычаги влияния и источники обогащения.

Скажете, что раскол элит призрачен и возможен лишь в далеком будущем? Нет. Это уже произошло. Тогда, когда Валерий Цепкало, бывший посол и один из создателей Парка высоких технологий, выступил против Лукашенко. Тогда, когда Виктор Бабарико, глава Белгазпромбанка, напрямую связанный с российским "Газпромом", выступил против Лукашенко. Они и есть те самые так называемые элиты. Прежде чем выступить против Лукашенко, они чувствовали себя очень даже неплохо около него. Просто они первыми почувствовали, что их обеспеченность и статус могут рухнуть вместе с режимом, а потому и вышли с протестом. Это не было ни случайностью, ни зовом совести. Нет. Это был прагматичный расчет.

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Поэтому и у Координационного совета, если полубезумный Лукашенко вдруг не решится сгноить эту черную сотню – как он его окрестил – в камерах, и у народа Беларуси – впереди борьба не с Лукашенко. А с его бюрократическим аппаратом и силовиками, которые начнут перетекать в, так называемую, оппозицию. И не удивляйтесь потом, если у новой белорусской власти изменится только лицо, а тело еще долго будет оставаться таким же покрытым язвами и гнойниками старой всепроникающей бюрократии.