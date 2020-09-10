Глава Укроборонпрому Айварас Абромавичус 2 місяці тому попросив президента звільнити його із посади. Наразі в Укроборонпромі чекають представлення кандидатури генерального директора.

Про те, до чого призведе зміна керівництва Укроборонпрому та в якому стані новий керівник його побачить в ефірі 24 каналу розповів заступник генерального директора державного концерну Укроборонпром Мустафа Найєм.

Читайте також Тихонов може очолити Укроборонпром: Шмигаль вніс Зеленському подання, – ЗМІ

Він повідомив, що наразі немає офіційної інформації про те, хто саме буде призначений. Однак сказав, що потрібно говорити не про персоналії, а про те, що відбуватиметься після призначення гендиректора. За 2020 рік було зроблено роботу, яка стосується реформування концерну, стабілізації роботи концерну та поновлення багатьох контрактів, які раніше були зірвані.

Очевидним є те, що цю реформу планували ще до нас. Це є в програмі панівної партії та в програмі уряді, а також було задекларовано Офісом Президента. Хто б не був призначеним, він буде вимушений продовжити цю реформу,

– зазначив Найєм.

Червоні лінії

Для нас є червоні лінії, перетин яких показав, до чого це призводить порушення, сказав заступник гендиректора держконцерну. Зокрема, це стосується продовження реформування, тобто формування корпоративної культури всередині компанії та прийняття законопроєкту, який є в Раді.

"Це єдиний шлях для отримання міжнародних інвестицій. Ніхто не буде вкладати гроші в компанію, яка не підтверджує свою прозорість та звітність. А також може стати жертвою політичних змін в країні", – наголосив Найєм.

За його інформацією, за 2020 рік вдавалось уникнути будь-якого політичного впливу при призначенні людей. Однак намагання напряму втручатись у діяльність компанії, призначати попри процедуру і законні форми управління нових гендиректорів або підлеглих, може призвести до критичних наслідків.

Чи вплине зміна керівництва на замовлення та контракти

Мустафа Найєм зазначив, що зміна керівництва не повинна вплинути на виконання наявних замовлень та контрактів. Адже держконцерн – це не приватна власність. Попри зміни менеджменту не було зірвано жодного контракту.

"Наслідки призначення нового гендиректора буде видно не одразу. Важливо, щоб він публічно декларував свої цінності та бачення. Вимогою закону та РНБО є те, щоб компанія продовжувала виконувати державне оборонне замовлення незалежно від того, що відбувається в її менеджменті",

– вважає заступник гендиректора держконцерну.

У якому стані новий керівник побачить Укроборонпром

За словами Мустафи Найєма, наразі в компанії розробили:

корпоративну стратегію;

політику власності;

карту необхідних змін;

створили майбутню модель управління.

Також він додав, що чистий дохід компанії за 6 місяців 2020 року склав 14, 4 мільярди, у 2019 році – 13, 7 мільярдів. Операційний прибуток склав 1, 6 мільярдів, а у 2019 році – 0, 6. Однак є і падіння, які стосуються експортних контрактів.