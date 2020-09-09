Тихонов може очолити Укроборонпром: Шмигаль вніс Зеленському подання, – ЗМІ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито вніс президенту Володимиру Зеленському подання, аби генеральним директором Укроборонпрому призначити Сергія Тихонова. Наразі чиновник працює в Офісі Президента.
Хто може очолити Укроборонпром
Прем'єр зробив подання на призначення гендиректором установи Сергія Тихонова. Чоловік є главою департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента. Про це інформує Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в уряді.
До теми Чому зупинилося реформування Укроборонпрому: Найєм розповів про звільнення Абромавичуса
Напередодні нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що чинний гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус йде з посади. Раніше посадовець стверджував, що очолює установу тимчасово. Він вже попросив Зеленського звільнити його.
У ЗМІ повідомляли, що Абромавичуса нібито може замінити Сергій Тихонов. Іншою кандидатурою на посаду, мовляв, був заступник гендиректора Укроборонпрому з маркетингу та збуту концерну Михайло Морозов.
Хто такий Сергій Тихонов?Тихонов був народним депутатом Верховної Ради 3 та 4 скликань від "Прогресивної соціалістичної партії України", голової якої була Наталія Вітренко. Пізніше балотувався у Раду в складі партії "За єдину Україну". Зараз очолює департамент з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента.