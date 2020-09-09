Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито вніс президенту Володимиру Зеленському подання, аби генеральним директором Укроборонпрому призначити Сергія Тихонова. Наразі чиновник працює в Офісі Президента.

Хто може очолити Укроборонпром

Прем'єр зробив подання на призначення гендиректором установи Сергія Тихонова. Чоловік є главою департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента. Про це інформує Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в уряді.

До теми Чому зупинилося реформування Укроборонпрому: Найєм розповів про звільнення Абромавичуса

Напередодні нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що чинний гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус йде з посади. Раніше посадовець стверджував, що очолює установу тимчасово. Він вже попросив Зеленського звільнити його.

У ЗМІ повідомляли, що Абромавичуса нібито може замінити Сергій Тихонов. Іншою кандидатурою на посаду, мовляв, був заступник гендиректора Укроборонпрому з маркетингу та збуту концерну Михайло Морозов.