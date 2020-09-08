Чому зупинилося реформування Укроборонпрому: Найєм розповів про звільнення Абромавичуса
Айварас Абромавичус вже звернувся до президента щодо звільнення, адже хоче перейти в наглядову раду. Є законом встановлені процедури, яким чином це має відбуватися. Наразі в Укроборонпромі чекають представлення кандидатури на генерального директора.
Мустафа Найєм, який є заступником голови Укроборонпрому, в ексклюзивному коментарі 24 каналу зазначив, що команді офіційно ще не представлені кандидати.
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Він сподівається, що найближчим часом ситуація вирішиться, тому що зараз вся ця політична турбулентність, яка є навколо концерну, призводить до погіршення ситуації. Вже відбуваються речі, яких не було протягом року. Наприклад, намагаються призначити якихось людей, називаються якісь прізвища, втручаються в господарську діяльність.
Реформа Укроборонпрому
Заступник голови Укроборонпрому зазначив, що за цей рік була повністю підготовлена вся реформа. Проте він зазначив, що такі зміни вже десятки років планували експерти та держава.
Вся ця реформа повністю готова й була представлена обом прем’єр-міністрам, декільком міністрам фінансів, міністрам економіки, Раді національної безпеки оборони України та президенту. Вона повністю була схвалена,
– розповів Мустафа Найєм.
"Вже є законопроєкт у Верховній Раді, який підписаний головою профільного комітету і народними депутатами "Слуги народу". Я сподіваюся, що ця ініціатива там залишиться. Ми зараз очікуємо політичного рішення парламенту навколо цього законопроєкту", – зазначив Найєм.
Він повідомив, що у нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського є свої доповнення до цього законопроєкту. Нещодавно він розповів своє бачення на профільному комітеті, де було запропоновано, щоб цей законопроєкт був об’єднаний з іншим законопроєктом, а саме народного депутата Валентина Наливайченка з "Батьківщини", який запропонував свій законопроєкт ще у квітні. Він запропонував повне пряме підпорядкування підприємств міністерству.
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"Ми з паном Уруським про це говорили й він запевнив, що такого не буде, але деякі положення з цього законопроєкту можуть бути приєднані. Зараз створено дві робочі групи, які працюють на базі комітету й міністерства стратегічної галузі промисловості, які мають доповнити цей законопроєкт", – розповів Мустафа Найєм.
Що таке Укроборонпром
- Об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.
- До його складу входять підприємства, які займаються виготовленням, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння.
- Окрім того, Укроборонпром бере участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
- У лютому 2019 року концерн опинився в епіцентрі скандалу з масштабним розкраданням. Розслідувачі з проєкту Bihus.Info викрили, що Ігор Гладковський, син тогочасного першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом зі спільниками організував фірми-прокладки.
- Через ці фірми Гладковський і компанія поставляли по завищених цінах оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.
- За даними Bihus.Info, розмір розкрадань в Укроборонпромі становить щонайменше 250 мільйонів гривень.