Айварас Абромавичус вже звернувся до президента щодо звільнення, адже хоче перейти в наглядову раду. Є законом встановлені процедури, яким чином це має відбуватися. Наразі в Укроборонпромі чекають представлення кандидатури на генерального директора.

Мустафа Найєм, який є заступником голови Укроборонпрому, в ексклюзивному коментарі 24 каналу зазначив, що команді офіційно ще не представлені кандидати.

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Він сподівається, що найближчим часом ситуація вирішиться, тому що зараз вся ця політична турбулентність, яка є навколо концерну, призводить до погіршення ситуації. Вже відбуваються речі, яких не було протягом року. Наприклад, намагаються призначити якихось людей, називаються якісь прізвища, втручаються в господарську діяльність.

Реформа Укроборонпрому

Заступник голови Укроборонпрому зазначив, що за цей рік була повністю підготовлена вся реформа. Проте він зазначив, що такі зміни вже десятки років планували експерти та держава.

Вся ця реформа повністю готова й була представлена обом прем’єр-міністрам, декільком міністрам фінансів, міністрам економіки, Раді національної безпеки оборони України та президенту. Вона повністю була схвалена,

– розповів Мустафа Найєм.

"Вже є законопроєкт у Верховній Раді, який підписаний головою профільного комітету і народними депутатами "Слуги народу". Я сподіваюся, що ця ініціатива там залишиться. Ми зараз очікуємо політичного рішення парламенту навколо цього законопроєкту", – зазначив Найєм.

Він повідомив, що у нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського є свої доповнення до цього законопроєкту. Нещодавно він розповів своє бачення на профільному комітеті, де було запропоновано, щоб цей законопроєкт був об’єднаний з іншим законопроєктом, а саме народного депутата Валентина Наливайченка з "Батьківщини", який запропонував свій законопроєкт ще у квітні. Він запропонував повне пряме підпорядкування підприємств міністерству.

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"Ми з паном Уруським про це говорили й він запевнив, що такого не буде, але деякі положення з цього законопроєкту можуть бути приєднані. Зараз створено дві робочі групи, які працюють на базі комітету й міністерства стратегічної галузі промисловості, які мають доповнити цей законопроєкт", – розповів Мустафа Найєм.

Що таке Укроборонпром