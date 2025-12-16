Військова ідентифікаційна картка: що це таке та кому її видають
- В Україні з'явилися військові ідентифікаційні картки.
- Картки видаються для різних категорій військовослужбовців і мають строк дії 10 років.
В українській армії триває реформа документообігу, що стосується оновлення правил оформлення та видачі військово-облікових документів для бійців ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту. Зміни передбачають поетапну заміну старих посвідчень на сучасні формати.
Такими документами стануть військово ідентифікаційна картка та/або електронний військово-обліковий документ. Подробиці про оновлену систему розповідає 24 Канал із посиланням на наказ Міністерства оборони №456, який набув чинності 1 листопада 2025 року.
Військова ідентифікаційна картка: що потрібно знати?
Військову ідентифікаційну картку виготовляють упродовж 20 днів з моменту подання замовлення.
Документ створюють методом лазерного гравіювання. На картці зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові українською мовою (латиницею — без по батькові);
- дата народження;
- податковий номер або альтернативний ідентифікатор;
- фотографія військовослужбовця;
- дата видачі й строк дії;
- унікальний номер картки та QR-код.
Зазначимо, що за допомогою QR-коду можна перевірити основні дані: ПІБ, дату народження, ідентифікаційний номер платника податків, а також електронний унікальний ідентифікатор (за його наявності).
На вбудований електронний носій вносять інформацію з державних реєстрів і довідок. Окрім того, на ньому є відомості про освіту, цивільну спеціальність, сімейний стан, військово-облікову спеціальність і факт складання присяги.
- Що відомо про тимчасову довідку?
Особи, яких направляють на службу через ТЦК та СП, отримують тимчасову довідку не пізніше дня вибуття до військової частини. Якщо зарахування відбувається безпосередньо в частині, довідку мають видати протягом трьох днів.
До моменту отримання картки або електронного документа військовослужбовець користується цією довідкою разом із паспортом.
- Як оформити картку?
Для замовлення картки необхідний наказ командира про зарахування військовослужбовця до списків особового складу.
Замовлення оформлюють упродовж п'яти днів після зарахування або після подання всіх необхідних документів. Якщо в частині велика кількість особового складу, строк може тривати до 15 днів.
- Кому видають уперше?
Ідентифікаційну картку вперше отримують у разі:
- направлення на базову військову службу;
- укладання контракту;
- мобілізації;
- призову резервістів чи офіцерів;
- вступу на навчання до військових закладів освіти;
- якщо документ раніше не оформлювався.
Строк дії картки становить 10 років. Рішення про її заміну ухвалює командир військової частини у випадках зміни персональних даних, завершення строку дії, пошкодження, втрати або знищення документа.
Про такі обставини військовослужбовець зобов'язаний негайно повідомити командування.
Картку або електронний документ необхідно показувати на вимогу командирів і уповноважених осіб частин, представників ВСП (а під час воєнного стану – також ТЦК та СП), правоохоронних органів, інших військових формувань і Національної поліції.
