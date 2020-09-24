Понад 45% українців підтримують білоруських протестувальників, найчастіше це мешканці Заходу й Центру України. Водночас, згідно з опитуванням, майже кожен третій українець підтримує диктатора Олександра Лукашенка.

Опитування щодо думки українців про події в Білорусі провів Київський міжнародний інститут соціології.

До слова Протести в Білорусі: хроніка подій у відео

Кого підтримують українці:

білоруських протестувальників – 45,3%,

Олександр Лукашенка – 31,3%,

важко відповісти – 23,4%.

Думка про події в Білорусі за регіонами:

Захід – 58,5% за протестувальників, 20,3% за Лукашенка,

Центр – 50,6% за протестувальників, 26,5% за Лукашенка,

Південь – 32,6% за протестувальників, 42% за Лукашенка,

Схід – 29,7% за протестувальників, 44,9% за Лукашенка.



Що українці думають про події в Білорусі / Інфографіка КМІС

Цікаві деталі

Найчастіше білоруських протестувальників підтримують прихильники Петра Порошенка і "Європейської солідарності" – 81,1% і 80,1% відповідно. Водночас найбільш лояльними до Лукашенка є прихильники Юрія Бойка, ОПЗЖ і "Партії Шарія" – 71,4%, 66,8% і 71,2% відповідно.

Прихильники решти політичних сил здебільшого підтримують протестувальників. В опитуванні зазначені виборці партій "Сила і честь", "Батьківщина", "Слуга народу" й "Радикальна партія Ляшка", а також лідерів партій. Усі вони підтримують протестувальників на рівні 40% – 60%.



Що прихильники різних політиків думають про події в Білорусі / Інфографіка КМІС