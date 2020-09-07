Найбільше грошей українці витрачають на їжу та житло. У відсотках це понад 60% від їхнього місячного бюджету.

Витрати на українців на їжу та безалкогольні напої у першому кварталі 2020 року складають найбільшу групу – 46,8%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 21,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики за 7 вересня 2020 року.

До теми Як українці оцінюють своє фінансове становище: нове дослідження Держстату

На що найбільше грошей витрачають українці

Одяг і взуття – 5%;

Охорона здоров’я – 5%;

Транспорт – 3,9%;

Зв’язок – 3,7%;

Тютюнові вироби – 2,5%;

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – 2,2%;

Відпочинок і культура – 1,9%;

Ресторани та готелі – 1,8%;

Алкоголь – 1,4%;

Освіта – 1,3%;

Держстат провів опитування про умови життя серед 8148 помешкань.



На що українці витрачають найбільше грошей / Таблиця Держстату