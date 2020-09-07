На що українці витрачають найбільше грошей: статистика
Найбільше грошей українці витрачають на їжу та житло. У відсотках це понад 60% від їхнього місячного бюджету.
Витрати на українців на їжу та безалкогольні напої у першому кварталі 2020 року складають найбільшу групу – 46,8%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 21,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики за 7 вересня 2020 року.
До теми Як українці оцінюють своє фінансове становище: нове дослідження Держстату
На що найбільше грошей витрачають українці
- Одяг і взуття – 5%;
- Охорона здоров’я – 5%;
- Транспорт – 3,9%;
- Зв’язок – 3,7%;
- Тютюнові вироби – 2,5%;
- Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – 2,2%;
- Відпочинок і культура – 1,9%;
- Ресторани та готелі – 1,8%;
- Алкоголь – 1,4%;
- Освіта – 1,3%;
Держстат провів опитування про умови життя серед 8148 помешкань.
На що українці витрачають найбільше грошей / Таблиця Держстату