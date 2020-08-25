Головний революціонер завжди влада, а не площа. Помилки Лукашенка перетворюються і в мотиви, і в можливості для революції. Далі – оригінал російською.

Любой президент нестойкой демократии, а особенно единоличный правитель всегда завален донесениями и справками от спецслужб по любому поводу. А уж в моменты кризисов так тем более. Считайте априори, что это полностью неадекватные документы. Это такой микс из конспирологии, безграмотности, желания выслужиться и прослушек, написанный неизменно канцеляритом.

Рекомендуем! Гибридная война России против Беларуси: чего добивается Кремль?

Вот Лукашенко вв воскресенье наверняка прям завалили подобными донесениями, что типа протестующие обязательно пойдут штурмовать его дворец, потому что хотят убить и его и Коленьку, а потом растащить прекрасную Беларусь – итог 26-летних трудов "батьки". Он же туда, подлетая, удивился – а типа где все? Убежали? Так точно, наверняка ответят ему его же силовики. Убежали-с. И подкрепят ответ пачкой новых донесений, написанных с еще большим идиотизмом.

Почему это важно понимать?

Если правитель смотрит на ситуацию через такие документы, у него нет ни единого шанса не провалиться. Он будет совершать ошибки. Помните – главный революционер всегда власть, а не площадь. Ошибки власти превращаются и в мотивы и в возможности для революции.

Вот, например, многие носители русской политической культуры пишут про протесты в Беларуси: типа Лукашенко устоял, протест сдувается. А как же он устоял? Он выглядит все более упоротым, реально сам взял в руки оружие, униженно бегает к омоновцам, потому что понимает, что у него не осталось других опор, – то есть он отпугивает от себя все больше обывателей и постоянно повышает цену власти для себя же.

Это только вторая неделя протестов закончилась. Люди-то что-нибудь придумают, протест трансформируется, общество не сможет смириться с Лукашенко.

Интересно: Беларусам без Майдана не выжить

А вот он уже ничего не придумает, он не сможет трансформироваться ни во что разумное, потому что будет сидеть на этих справках от спецслужб, как на наркотике, подпитываясь конспирологией, угрозами, прослушками, глупостью своих и российских силовиков.