Поступово втрачаємо під КАБами: оглядач розкрив, що відбувається в Костянтинівці

Оборона Костянтинівки тривала довго, що давало змогу знищувати багато російських бійців, але зараз вона наближається до завершення. Попереду нові фази наступних боїв за містом.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Василь Пехньо, вказавши на те, що важливим питанням є не те, наскільки довго ЗСУ вдасться триматися певний населений пункт, а що це дає. Якщо оборона починає приносити більше "мінусів", ніж переваг, то ця ділянка фронту, з його слів, втрачає необхідність до утримання.

Ворог скидає КАБи й інфільтрує піхоту

Сьогодні, як пояснив військовий оглядач, українська армія відчуває гостру проблему збереження особового складу, аніж утримання певних територій. З його слів, з Костянтинівкою, як і з багатьма іншими населеними пунктами у цій війні, складається та ж сама доля: тримати залізобетонно ті ділянки фронту, де росіяни просунулися до міст, довго Україна не може.

Це цілком очевидна реальність. Треба бути максимально інфантильним для того, щоб думати, що це реалістично. Чому це неможливо? Тому що росіяни, окрім того, що мають значні переваги в особовому складі, що дозволяє їм у великій кількості піхоти розосереджуватися по містах, ховатися в укриттях, в руїнах будинків чи підвалах, ще й мають авіацію. Вона дозволяє фактично безперешкодно завдавати ударів великою кількістю КАБів,

– озвучив Пехньо.

Військовий оглядач наголосив, що керовані авіабомби – це серйозна загроза, яка, з його слів, не сприймається як щось надзвичайно критичне, перебуваючи у Києві чи десь поза межами лінії бойового зіткнення.

Ми стрімко розвиваємо і обговорюємо тему балістики. Це очевидно, що балістика для нас небезпечна. Але якщо подивимося, що росіяни виробляють, згідно з даними ГУР, 100 – 105 ракет балістичних ракет на місяць, то навіть якщо уявити, що всі вони полетять виключно на Київ, це все одно не буде навіть приблизно тим рівнем загроз або руйнувань, які несуть КАБи для прифронтових територій і міст типу Суми, Харків, Запоріжжя чи Дніпро,

– підкреслив Пехньо.

Тому що маса бойової частини одного КАБ-500 складає 300 кілограмів, одного "Іскандера" – 450. Тобто він один – це півтора КАБа. А таких керованих авіабомб, як зазначив військовий оглядач, щодоби ворог кидає по лінії бойового зіткнення по 300 штук.

Нам теж немає чим проти них боротися. Ми недооцінюємо загрози й можливості ворога, які називаються керованим авіаційним озброєнням, коли він здійснює скиди КАБами по 250 – 300 штук щодоби, зокрема і на Костянтинівку. Ті, хто говорить, що потрібно було "забетонувати" певні ділянки фронту, просто скажіть, як це зробити, якщо у нас немає можливості збивати носії російських КАБів?,

– замислився Пехньо.

Яка ситуація у Костянтинівці: дивіться у відео

Оборона Костянтинівки завершується

Військовий оглядач зауважив на тому, що Україна нині безперечно рухається в напрямку розвитку, укладає міжнародно-політичні домовленості, очікує на появу літаків Gripen, які будуть певним інструментом для боротьби, хоча не розв'яжуть питання всіх носіїв, але принаймні створять для росіян загрозу небезпеки.

Це, на його погляд, буде сприятливий сценарій для українських захисників на фронті. Тоді буде більше шансів утримувати в таких ситуаціях населені пункти на кшталт Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська, Краматорська, Лимана, Куп'янська й інших.

У нас, на жаль, не буде можливості їх вічно утримувати, доки росіяни мають змогу скидати КАБи. От такий сценарій зараз розгортається із Костянтинівкою. Не можна сказати, що він неочікуваний або катастрофічно швидкий. Погано, коли ворог стрімко захоплює території, коли, наприклад, швидко падають Соледар чи Сіверськ, буквально за лічені тижні,

– озвучив Пехньо.

Що відбувається довкола Костянтинівки: дивіться на карті

Він підсумував, що Костянтинівка трималася відносно довгий період, за який Росія зазнала чималих втрат особового складу. Зараз, зі слів військового оглядача, ЗСУ втрачають це місто на Донеччині. Крім того, він розповів, що завершилась оборона Родинського на Добропільському напрямку, і ворог уже рухається до крайньої лінії оборони, фактично до міста Добропілля (Білицьке, Водянське).

Пехньо вказав на те, що противник поки що просувається і намагатиметься робити це далі. Чи вдасться йому це – залежатиме, зі слів військового оглядача, від низки факторів: можливості України протидіяти КАБам і російським безпілотникам "мідлстрайкового" формату на ЛБЗ, успішності українських фахівців масштабувати певні технології та від того, чи вдасться Росії провести мобілізацію і наскільки вона буде широкою.