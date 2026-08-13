Блекаути та пусті пляжі: глава Меджлісу розповів, які проблеми наростають у Криму

У Криму спостерігаються не локальні перебої з електропостачанням, а системна криза. Це пов'язано з тим, що влучні удари Сил оборони України дають результати, які призводять до того, що окупаційна влада не може підтримувати функціонування основних об'єктів інфраструктури, робить це завдяки резервним схемам.

Про це в етері 24 Каналу розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, уточнивши, що вчора вночі відбулися потужні удари в районі Севастополя. Там наразі блекаут.

Яка ситуація зі світлом у Криму зараз

Глава Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що станом на зараз ще нема підтверджень щодо уражень Балаклавської ТЕС, саме навколо неї фіксувалися ударні засоби. Але вже відомо про те, що одну з розподільчих станцій у Севастополі зруйновано, як наслідок – оголошено про блекаут.

Що стосується інших сфер, то найуразливішими залишаються північні райони Криму, але тепер додався і схід півострова – це Феодосія та навколо неї. 2 тижні дуже серйозна ситуація фіксувалась в Алушті, в Ялті були вимкнення світла згідно зі схемою 2/6: тобто 2 години зі світлом і 6 без нього,

– повідомив Чубаров.

Це, з його слів, призводить до суттєвих втрат для місцевої економіки. Глава Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що росіяни налагодили на окупованому півострові виробництво, яке відповідає їхнім інтересам та завданням. Тож нині загарбники відчувають великі складнощі.

Що відбувається у Криму: дивіться у відео

Туристичний сезон у Криму провалився

Росіяни, які приїжджали на відпочинок цього року до окупованого Криму, записували відео звідти й скаржилися, що середній бізнес переживає вкрай складний період, оскільки заклади не працюють зокрема через вимкнення світла, а в супермаркетах бракує продуктів.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що російська пропаганда натомість намагається створити картину повного добробуту у Криму. Демонструються окремі переповнені пляжі, але це, з його слів, здебільшого зйомки попередніх років. Крім того, Росія організовує показові сюжети.

Найкращим показником того, що відбувається в туристичній сфері Криму, є не офіційні заяви окупаційної влади, а фотографії та відео з кримського узбережжя, які часто демонструють значно менше відпочивальників, а то й взагалі порожні пляжі. Ми користуємося моніторингом приватних кримських блогерів, які щоденно викладають детальні розповіді про те, яка ситуація в різних курортних містечках Криму, починаючи від Чорноморського і завершуючи Ялтою, Алуштою,

– озвучив Чубаров.

Він вказав на те, що їхні матеріали свідчать про абсолютний провал у туристичній сфері Криму. Чубаров додав, що останніми тижнями окупаційна влада заборонила оприлюднювати статистику 2026 року у сфері туризму. Але експерти, як додав глава Меджлісу кримськотатарського народу, вважають, що падіння в туристичному секторі становить від 40% до 60% порівняно з попередніми показниками.