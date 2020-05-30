З 1 червня в більшості областей України розпочнеться третій етап пом’якшення карантину. Зокрема, відновлять рух приміських і міжобласних потягів та запрацюють спортзали. Абітурієнти зможуть скласти ЗНО. Крім того, запустять фото- та відеофіксацію порушень ПДР та введуть в обіг монету номіналом 10 гривень. Про усі зміни першого місяця літа читайте у матеріалі.

Карантин знову послаблять: що запрацює

Запуск залізничного транспорту

З 1 червня Укрзалізниця планує відновити рух як пасажирських потягів між областями, так і приміських електричок, йдеться в матеріалі 24 каналу.

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За якими напрямками курсуватимуть пасажирські потяги з 1 червня

№782/781 Київ – Черкаси;

№786/785 Київ – Шостка;

№790/789 Київ – Кропивницький.

№37/38, №732/731 та №738/737 Київ – Запоріжжя;

№116/115 Київ – Бердянськ;

№136/135 та №734/733 Київ – Покровськ;

№76/75 Кривий Ріг – Київ;

№102/101 та №766/765 Київ – Херсон;

№12/11 Київ – Новоолексіївка;

№79/80 Дніпро – Київ;

779/780 Суми – Київ / Вінниця.

Інтерсіті+

№721/722 Київ – Харків,

№726/725 Київ – Харків,

№763/764 Київ – Одеса,

№711/712 Київ – Костянтинівка,

№740/739 Київ – Кривий Ріг.

Нічні поїзди

№8/7 Одеса – Харків,

№20/19 Лисичанськ – Київ,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№63/64 Харків – Київ,

№105/106 Київ – Одеса,

№791/792 Київ – Кременчук,

№81/82 Харків – Новоолексіївка,

№125/126 Київ – Костянтинівка,

№10/9 Київ – Маріуполь.

Укрзалізниця готова й до запуску маршрутів на західних напрямках. Однак для цього потрібні рішення регіональних комісій щодо послаблення каратину.

Квитки вже можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах. Відтепер перевізник продаватиме квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Щодо ціни в Укрзалізниці переконують, що після запуску усіх потягів вартість поїздки сильно не зміниться. Часткове здорожчання є можливим, але воно буде плановим – на літній період, як це було завжди.

Відновлення руху приміських електричок

Укрзалізниця з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Так, із цього дня перезапустять свої маршрути 214 приміських поїздів в 10 областях.

Мовиться про такі області:

Харківська,

Полтавська,

Луганська,

Донецька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Одеська,

Черкаська,

Житомирська,

Хмельницька.

Зокрема,

на Донецькій залізниці почнуть курсувати 38 поїздів,

на Львівській – 20 поїздів,

на Одеській – 44 поїзди,

на Південній – 112 поїздів.

Нові правила роботи Укрзалізниці

Пасажири мають бути виключно в захисних масках.

Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.

Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.

Перед і після кожного рейсу відбуватиметься санобробка вагонів.

Заповнюватимуть вагони лише наполовину, у шаховому порядку.

Вимоги до роботи залізничних кас

Якщо людина буде без засобів індивідуального захисту, зокрема не в масці, вона не зможе купити квиток. Водночас усіх працівників кас буде забезпечено таким засобами.

Поряд із касами:

буде розміщено антисептики;

нанесено розмітку для забезпечення дистанції між пасажирами.

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Відкриття спортзалів, фітнес-центрів і басейнів

З 1 червня МОЗ дозволило українцям відвідувати спортзали, фітнес-центри та навіть басейни. Це стосується тих областей, в яких сприятлива епідеміологічна ситуація.

Щоправда, кількість відвідувачів у закладах не має перевищувати 10 осіб.

Рекомендації МОЗ щодо роботи спортзалів і басейнів

Під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо температура тіла становить понад 37,2 градуса, то таку людину до роботи не допускають. Медики вважають, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання.

Усім відвідувачам вимірювати температуру на вході до закладу;

Під час проведення індивідуальних занять можна, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – то не більше ніж одна людина на 5 квадратних метрів.

Проведення групових і командних занять має відбуватися виключно за попереднім записом.

На вході мають розмістити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку).

У зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації.

Що буде заборонено

Використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування спа-зон та послуг масажу;

функціонування фітнес-барів;

функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад як 10 осіб;

проведення групових занять, що передбачають безпосередні фізичний контакт;

проведення занять для дітей віком до 14 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.

Тренажери для кардіо-тренувань, якими користуються тривалий період часу, радять розмістити з інтервалом у не менше ніж 2,5 метра один від одного.

Окрім того, МОЗ рекомендує відсторонити від роботи старших за 60 років працівників і тих, хто має хронічні захворювання. Ці люди перебувають у зоні ризику COVID-19.

Відновлення авіасполучення

Регулярне пасажирське авіасполучення планують дозволити з 15 червня. Саме цю дату уряд затвердив як початок прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення.

Наразі ж Україна веде перемовини з іншими країнами щодо відкриття кордонів для літаків. Оскільки аеропорти країн-партнерів закрито.

Одними з перших країн, коли зможуть вилетіти українці, можуть стати Туреччина, Австрія та Грузія. Щодо турецького напряму точної дати поки немає. Натомість відомо, що Австрія може відкрити свій авіапростір після 23 червня, а Грузія – з 1 липня.

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Старт ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики та завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

Дати проведення ЗНО

Математика – 25 червня

Українська мова та література – 30 червня,

Фізика – 2 липня,

Іспанська, німецька, французька мови – 6 липня,

Англійська мова – 7 липня,

Історія України – 9 липня,

Біологія – 13 липня,

Географія – 15 липня,

Хімія – 17 липня.

До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення, у яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів учасники дізнаються до 29 липня 2020 року.

Дати додаткової сесії

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО виділять бонусний період реєстрації. Усі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого – 24 березня, зможуть зробити це 25 травня – 9 червня.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу

Що запрацює у Києві

З 1 червня київська влада планує відкрити:

Дитячі садочки (запрацювали в Україні з 25 травня),

Школи для 11 класів (здача ЗНО).

Заклади професійної та вищої освіти (для випускників і абітурієнтів).

Готелі (але без роботи ресторанів – в Україні відновили роботу з 22 травня).

Дитячі юнацькі спортивні школи.

Спорткомплекси та фітнес-зали (але без роботи басейнів).

Пляжі та зони відпочинку

Кладовища (для відвідування).

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Запуск фото- та відеофіксації порушень ПДР

З 1 червня в Україні почне діяти система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Перші камери вже встановили у Києві та Київській області. Розмістили їх у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Далі планують поступово облаштувати камерами всю територію України.

Де розташовано перші камери фото та відеофіксації порушень у Києві та області – дивіться карту



Де саме розташують перші камери відео- та фотофіксації порушень на Київщині / Інфографіка МВС

Камери фото- та відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу

Які саме порушення ПДР фіксуватимуть камери

Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості авто. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту:

Який штраф

255 грн – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.

510 грн – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Які ще порушення фіксуватиме система у майбутньому

Проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху.

Порушення правил зупинки та стоянки.

Заборона рухатися смугою для транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками.

Виїзд на смугу зустрічного руху.

КПВВ на Донбасі переходять на літній графік роботи

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 червня переходять на літній графік роботи – з 6:00 до 20:00.

Оскільки карантин в Україні продовжили щонайменше до 22 червня, то обмеження на перетин лінії розмежування все ще діють. Перетнути її можна лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил на підставі надзвичайних обставин гуманітарного характеру.

Складності перетину додає і те, що проросійські бойовики блокують будь-які спроби з українського боку та розвертають людей у так звану сіру зону.

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Нові форми для реєстрації ФОПів

З 1 червня буде змінено форму заяв, які слід подавати для реєстрації фізичної особи – підприємця ФОП. Таким чином, люди отримають змогу обирати спрощену форму оподаткування.

Крім того, таке нововведення має забезпечити:

спрощення реєстраційної процедури,

забезпечення зручного та інтуїтивного пошуку необхідної форми заяви,

полегшення та прискорення процесу заповнення відповідних документів.

Водночас замість нинішніх 24-х форм заяв будуть використовувати лише дев'ять – їх згруповано переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії. Зразки заповнення заяв розміщені на сайті Мін'юсту.

Отже, незалежно від дій, які необхідно провести, наприклад, щодо фізичної особи – підприємця (реєстрація фізичної особи підприємцем, включення відомостей про фізичну особу – підприємця до реєстру, зміни відомостей чи припинення), завжди треба буде подавати одну затверджену форму заяви.

В обігу з’явиться монета у 10 гривень

З 3 червня НБУ запустить в обіг нові монети номіналом 10 гривень. Вони поступово мають замінити десятигривневі банкноти.

Так, на першому етапі НБУ введе в обіг 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах України. Відділення НБУ передаватимуть монети банкам, а банки – своїм клієнтам, підприємствам торгівлі та громадянам.



Нові 10-гривневі монети, що з'являться в Україні з 3 червня / Фото: Пресслужба НБУ

Водночас разом із монетами номіналом 10 гривень продовжуватимуть перебувати в обігу і банкноти. Тому спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно. Наразі таких банкнот в обігу залишилося майже 179 мільйонів штук.

За розрахунками Нацбанку, за допомогою заміни банкнот дрібних номіналів на монети держава зможе заощадити приблизно 1 мільярд гривень на обслуговування готівкового обороту. Це пов'язано з тим, що тривалість обігу монети є більшою, аніж банкнот. Тож Нацбанку не треба буде постійно друкувати та оновлювати банкноти.

Зауважимо! Оптимізація та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні триває з 2014 року. Мета – забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність розрахунків готівкою та економію грошей для держави.