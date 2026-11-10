Мародерство під час війни: як чиновники розікрали 500 мільйонів гривень на захисті енергетики

А тепер про те, що знайшли. Багаторівневий пентхаус, мармурові колони, критий басейн, дорогі автомобілі і навіть живого крокодила. Rolls-Royce у гаражі, позолочені рами і бюсти. Справжній палац, де бракує хіба що захисної споруди від "Шахеда". Про це пише Віктор Таран.

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Гроші мали піти на так звані саркофаги для підстанцій, які критично важливі для стабільної роботи енергосистеми. На окремих об'єктах будівництво нібито навіть не розпочали, на інших виконали не повністю або з порушеннями.

Тобто підстанція стоїть під дронами голою, зате крокодил живе в теплі. Фактично рептилія отримала кращі умови проживання, ніж більшість українців.

Варто спершу подивитись у дзеркало

Тепер про головне. Ми часто обурюємося, що партнери затримують допомогу, що Patriot не вистачає, а гроші дають неохоче.

Але кожного разу, коли хочеться дорікнути Вашингтону чи Брюсселю, варто спершу подивитися в дзеркало. Бо партнери теж бачать цей крокодилячий тераріум, і їм теж цікаво, то де ж їхні гроші.

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Це не просто корупція. Це мародерство під час війни, коли гроші крадуть не з бюджету, а з тепла в чужих квартирах. Інколи ловиш себе на думці, що шкодуєш про скасування смертної кари. Але держава має бути сильнішою за емоції, тож хай буде максимальне покарання – аж до довічного.

І ще одне. Хочеться знати всіх. Не лише підрядників з крокодилом, а й тих посадовців, які погоджували плани, підписували акти і приймали роботи, яких не було.