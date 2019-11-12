Що буде, якщо Україна не підпише новий контракт з Росією щодо транзиту газу
У "Нафтогазі" заявляють, що найвірогідніше не підпишуть новий контракт з "Газпромом" щодо транзиту газу. Але Україна готова до такого сценарію, бо накопичила достатньо запасів газу у сховищах і має підтримку Європи.
Українська сторона розраховуватиме на власні запаси та буде продовжувати судові процеси з "Газпромом", повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у фейсбуці.
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Ми не знаємо, скільки часу "Газпром" буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі. Останнього разу, коли "Газпром" робив таку вправу, взимку 2014-2015 років, він втратив понад 5 мільярдів доларів, за підрахунками російських аналітиків,
– підкреслив Коболєв.
Про власні запаси газу
Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.
Про судові процеси з "Газпромом"
Коболєв заявив, що компанія продовжуватиме стягнення майже 3 мільярдів доларів за завершеним арбітражем. У планах і боротьба за ще 12 мільярдів доларів у поточному арбітражі.
Що хоче російська сторона?
- Доведення українського газового законодавства до європейського рівня;
- доведення незалежності регулятора;
- відмову України від виграних арбітражів, поточного арбітражу та штрафу Антимонопольного комітету. Розмір бажаних для росіян поступок – приблизно 22 мільярдів доларів.
Перші дві вимоги важливі для України, для Росії – формальність. Ключова для "Газпрому" – третя вимога, яка для України та європейських партнерів є абсурдною.