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      Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

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      Що буде з гривнею в 2020 році / bank.gov.ua

      У 2020 році курс гривні може коливатися в обидва боки. У тому числі українська валюта може зміцніти.

      Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у інтерв’ю для FinClub розповіла, що сьогоднішнє зміцнення гривні – це результат реформи останніх років.

      До теми: Що буде з гривнею найближчим часом: в уряді дали прогноз

      За словами Рожкової, посилення гривні могло б початися й раніше, але якоюсь мірою стримувалося невизначеністю, пов'язаною з подвійними виборами в країні.

      У ході кризи ми спостерігали шокову девальвацію гривні, викликану не економічними чинниками, а очікуваннями і страхом,
      – підкреслила Катерина Рожкова.

      Подібний шлях проходили також інші країни, які реалізовували режим інфляційного таргетування. Наприклад, Чехія чи Польща на початку 2000 років.

      Окрім того, зміцнення курсу гривні є результатом викупу до резервів рекордного обсягу валюти та залучення зовнішнього інвестування в державні і приватні компанії.

      Довідка. Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає – читайте тут.

      Заступниця голови НБУ підкреслює, що були й інші чинники зміцнення гривні:

      • зростання продуктивності в агросекторі;
      • зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – "Нафтогаз", "Кернел".

      За словами Рожкової, у 2020 році курс може помірно коливатися в обидва боки, в тому числі й зміцнюватися.

      Зверніть увагу: Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет

      Що відомо про зміцнення гривні? Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Зміцнення пояснюють так:
      – зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      – високим врожаєм зернових;
      – низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      За версією Bloomberg у 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли. У МФВ пояснюють зміцнення гривні відносно іноземних валют сприятливими умовами на міжнародних товарних та фінансових ринках.

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Долар-Гривня Курси валют Прогнози 2020 Гроші НБУ Гривня
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