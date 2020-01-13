Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

У 2020 році курс гривні може коливатися в обидва боки. У тому числі українська валюта може зміцніти.

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у інтерв’ю для FinClub розповіла, що сьогоднішнє зміцнення гривні – це результат реформи останніх років.

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За словами Рожкової, посилення гривні могло б початися й раніше, але якоюсь мірою стримувалося невизначеністю, пов'язаною з подвійними виборами в країні.

У ході кризи ми спостерігали шокову девальвацію гривні, викликану не економічними чинниками, а очікуваннями і страхом,

– підкреслила Катерина Рожкова.

Подібний шлях проходили також інші країни, які реалізовували режим інфляційного таргетування. Наприклад, Чехія чи Польща на початку 2000 років.

Окрім того, зміцнення курсу гривні є результатом викупу до резервів рекордного обсягу валюти та залучення зовнішнього інвестування в державні і приватні компанії.

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Заступниця голови НБУ підкреслює, що були й інші чинники зміцнення гривні:

зростання продуктивності в агросекторі;

зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – "Нафтогаз", "Кернел".

За словами Рожкової, у 2020 році курс може помірно коливатися в обидва боки, в тому числі й зміцнюватися.

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Що відомо про зміцнення гривні? Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.



Зміцнення пояснюють так:

– зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

– високим врожаєм зернових;

– низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.



За версією Bloomberg у 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли. У МФВ пояснюють зміцнення гривні відносно іноземних валют сприятливими умовами на міжнародних товарних та фінансових ринках.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу