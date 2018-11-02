Що одягнути взимку 2018-2019: базовий гардероб для кожної дівчини

Цьогорічний зимовий сезон ще не раз здивує нас модними новинками, як, наприклад, леопардовим принтом чи поєднанням різних фасонів. Але завжди незмінними та необхідними залишаються класичні речі, які можна поєднати з усім, що забажає душа.

Верхній одяг

Перше в цьому списку, звісно, верхній одяг. Пальто бежевого кольору чи темнішого відтінку тримається на найвищій шпальті популярності вже не один рік, тому йому однозначно бути в гардеробі.

Читайте також: 10 речей, які обов'язково повинні бути в зимовому гардеробі



Базове бежеве пальто довершить ваш образ

Ну, а як пальто без взуття? Цієї зими набирає популярності стиль солдатських чи ковбойських черевиків. Масивна підошва, товста шнурівка, гострий носок, невисокі підбори. Тут ви можете вибрати для себе варіант, який найбільше до душі.



Ковбойські чоботи

Теж чудовим варіантом для цієї зими є еко-шуби, оскільки багато брендів відмовляються від натурального хутра задля збереження природи.



Еко-шуба з леопардовим принтом

Теплим і зручним варіантом завжди буде пуховик. Перші знаменитості світу продовжують їх носити посерх суконь і стильних костюмів.



Пуховик

Базові речі

Наступні в цьому списку – базові светри oversize. Їх легко можна поєднати зі спідницею довжини міді, джинсами mom чи класичними брюками.



Светр oversize – до джинсів чи спідниць

До речі, про брюки. Вони наступні у списку must have цієї зими. Класичні брюки чи кюлоти, які не обтягуватимуть фігуру. Великий плюс у популярності такого фасону – за широкою штанкою можна заховати зайві кілограми, які чомусь так часто з’являються взимку.



Кюлоти – непоганий варіант для зимових прогулянок

Звісно, коли захочеться відчувати себе діловою леді, тут не обійтись без білої сорочки. А якщо поєднати її з чорними брюками та додати пояс з таким популярним цього року леопардовим принтом – ідеальний вигляд гарантовано.



Біла сорочка для робочого чи буденного образу

Не менш популярними та зручними є гольфи будь-яких відтінків.

Читайте також: Як відтворити найоригінальніший осінній тренд: фото

Головні убори

Без них взимку нікуди. Дуже добре, що вже який сезон поспіль залишаються модними речі, які є ще й практичними. В’язані масивні шапки – і тепло і красиво. А якщо захочеться більше класики, тут можна згадати про берет. Шерстяний чи шкіряний – вибирати вам.



Берет зимою – те, що треба

І, звісно, шарф. Він може бути таким довгим, яким ви тільки забажаєте. Поєднання принтів чи однотонність – тут залежить від самого образу.



Шарф і пальто пастельного кольору – ідеальний "дует"

Залишатись стильною просто.