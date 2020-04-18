Що робити з використаними масками і рукавичками?

Довго шукали і думали, як вирішити проблему із масками та рукавичками, які зараз використовуються всіма і всюди. Просто викинути, як всі радять – не наш варіант.

Коротко – після карантину ми зможемо прийняти їх у вас на подальшу утилізацію.

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Отже, після карантину ми все це заберемо на високотемпературну утилізацію. Всі правила пропишемо окремим постом, коли будемо знати дату відкриття станції.

Збирати будемо разом з утилізатором – підприємство "Тарком", який має відповідну ліцензію на утилізацію небезпечних відходів. Детально розповідали про нашу співпрацю ось тут.

Як підготувати такі відходи до значі на утилізацію

Знезаразити: одноразові маски і рукавички обробити антисептиком. Покласти у цупкий цілий пакет з зіплоком або звичайний (потрібно міцно зав'язати).

Зберігайте їх за межами помешкання – ідеально, у коробці на балконі, і щоб не знайшов кіт чи пес.

Щойно ми відкриємо станцію – повідомимо про дату прийому масок на утилізацію.

Наразі іншого варіанту, який був би безпечним і правильним, ми не знайшли.

Нагадуємо: не кладіть, будь ласка, використані маски в пакети нашим кур'єрам. Збирайте їх окремо.

Бачимо, що зараз на ринку з'являються пропозиції про збір медичних відходів на утилізацію або про вивезення на переробку. Радимо завжди ставити питання про те, де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, в який спосіб, на якому обладнанні і як воно виглядає, щоб не сплачувати гроші посередникам, псевдо-переробникам чи псевдо-утилізаторам.

Будьте здорові, сидіть вдома, сортуйте – разом ми здолаємо все.



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Джерело: Україна БЕЗ сміття