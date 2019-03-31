Що робитимуть Порошенко та Зеленський, щоб перемогти у другому турі: думка експерта

За результатами Національного екзит-полу станом на 18:00, жоден з кандидатів у президенти не отримав понад 50% голосів. Тож у квітні відбудеться другий тур виборів, у якому, ймовірно, змагатимуться шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

Політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу розповів, як далі можуть діяти кандидати.

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За його словами, обоє кандидатів робитимуть все, щоб отримати підтримку виборців, які у першому турі голосували за інших кандидатів. Крім цього, і Порошенко, і Зеленський намагатимуться мобілізовувати саме свого виборця.

Обоє політиків залучатимуть VIP-агітаторів. Тобто будуть агітувати не лише виборців, а й публічних осіб, які раніше були нейтральними та кандидатів, які не пройшли у другий тур,

– пояснив політолог.

Й додав, що саме через це у 2010 році Тігіпко підтримав Януковича, а у 2004 році Тимошенко не балотувалася й виступала за Ющенка. Тож тепер дуже важливо почути, кого підтримають ті кандидати, які припинять свою боротьбу за президентське крісло.

Що робитиме Зеленський

Солонтай зазначив, що політику потрібно довести, що його історія не закінчиться на тому, що він пройде у другий тур. Крім цього, у нього можуть виникнути проблеми.

Адже коли люди за Зеленського у першому турі, то таким чином давали своєрідний "ляпас" українській політиці та запит на її оновлення, додав експерт.

Тепер же на нього будуть "приміряти" костюм дипломата, людини, яка впливає на судову систему, формування Кабміну тощо. Зеленського намагатимуться "затролити" й показати, що він не серйозний,

– наголосив політолог.

Що робитиме Порошенко

На думку Солонтая, для чинного президента важливо окрім тих виборців, які його вже підтримують, здобути підтримку від інших й у другому турі отримати додаткові голоси.

Велика проблема Порошенка – антирейтинг, який складає приблизно 50%. Виборці готові голосувати за будь-кого, лиш би не за нього,

– прокоментував політичний експерт.

Й додав, що серед виборців Зеленського є ті, хто ненавидять українську політику загалом, а не лише Петра Порошенка.

"Вони – різні кандидати й проблеми в них дуже різні. Тож боротьба між цими політиками буде гострою", – підсумував Солонтай.



Дані екзит-полу станом на 18:00

Дивіться повне інтерв'ю з політичним експертом Олександром Солантаєм за 31 березня 2019 року: